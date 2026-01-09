Trump'tan flaş 'Venezuela' açıklaması: İkinci saldırıyı iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol ve gaz altyapısına yönelik iş birliği nedeniyle planlanan ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve doğalgaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir işbirliği içindeler. Bu işbirliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, iş birliği yapıldığı gerekçesiyle Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettiğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile açıklamada bulundu.
Trump,
“Venezuela, ‘Barış Arayışı’nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adım. ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyor. Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci Saldırı Dalgası’nı iptal ettim, görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. Big Oil tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak. Bugün Beyaz Saray’da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.
