Trump'tan "İran'la anlaşma" açıklaması: İki seçenekten biri olacak

"İran’la yapmaya çalıştığım muhtemel anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlara, Cumhuriyetçi görünen ama aslında Cumhuriyetçi olmayanlara ve aptallara gülüyorum. Henüz müzakere bile edilmemiş konular hakkında konuşuyorlar. Başarısız Senatör Thom Tillis gibi zayıf ve etkisiz insanlar (yakında görevden ayrılıyor), büyük bir ön seçim yenilgisi yaşayan Bill Cassidy, gerçekten kötü ve partisi ile ülkesine büyük sadakatsizlik gösterdikten sonra, ‘Trump’ tarafından desteklenen büyük bir ABD vatanseverine ezici farkla yenilen büyük bir sahtekar Kongre üyesi Thomas Massie ve neredeyse tüm Demokratlar, yolunu tamamen kaybetmiş, sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekleyen ama benim elde ettiğim her harika başarıyı durmadan eleştiren insanlar. Bu insanlar eve gidip dinlenmeli, çünkü yaptıkları tek şey bölünme ve kayba yol açmak. Başka bir ifadeyle, onlar kaybedenler"