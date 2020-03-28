Dünya TSKdan nokta atışı 8 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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TSK'dan nokta atışı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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