Tunus'un ikinci partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi

Ekonomi

UyumHRM dünya markası olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin İnovasyon lideri Uyumsoft’un insan kaynakları yazılımı olan UyumHRM ürünü, esnek ve istikrarlı bir altyapıya sahiptir, sektör ve büyüklük bağımsız her işletmenin insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirebileceği web tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, tüm İK süreçlerini mobil ve web ortamında yalın ve çevik anlayışla yönetebilirler.