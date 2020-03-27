TÜRGEV yurtlarını sağlık çalışanlarına hibe etti

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin arından yurt genelinde topyekün mücadele başladı. Hükumet, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla küçük büyük imkan sahibi işverenler bu salgından en az zararla çıkılması için seferber oldu. Bu zorlu günlerde en büyük yükü sırtlananlar ise sağlık görevlileri oldu. Milyonların arkasında durduğu sağlık çalışanlarına bir destek de Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV) geldi.

İstanbul ve Ankara’da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis ettiğini duyuran TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: