Dünya TÜRGEV yurtlarını sağlık çalışanlarına tahsis etti
KORONAVİRÜS

TÜRGEV yurtlarını sağlık çalışanlarına tahsis etti

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, İstanbul ve Ankara’da bulunan iki öğrenci yurdunun koronavirüsle mücadele kapsamında en ağır yükü sırtlanan sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin arından yurt genelinde topyekün mücadele başladı. Hükumet, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla küçük büyük imkan sahibi işverenler bu salgından en az zararla çıkılması için seferber oldu. Bu zorlu günlerde en büyük yükü sırtlananlar ise sağlık görevlileri oldu. Milyonların arkasında durduğu sağlık çalışanlarına bir destek de Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV) geldi.

İstanbul ve Ankara’da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis ettiğini duyuran TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Türkiye’nin içinden geçtiği bu olağanüstü günlerde sağlık çalışanlarımıza desteğimizin ve minnetimizin göstergesi olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir konumda olan Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu ve ve İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi’ne yakın konumda bulunan Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis etmiş bulunuyoruz. TÜRGEV olarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”


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