Türk kültürü Pakistan’da yaygınlaşıyor

Türk kültürünü dünyada yaygınlaştırmak adına Pakistan’da Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği, Lahor Yunus Emre Enstitüsü ve Pakistan’ın Kaid-i Azam Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi faaliyetlerinin düzenlenmesi ile Türk kültürünün tanıtımının yapılması hususları başta olmak üzere çeşitli diplomasi eksenlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

ÜST KATILIMLA İMZALANDI





Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Pakistan’ın Kültür Bakanı Syed Jamal Shah, Pakistan’ın Eğitim Bakanı Madad Ali Sindhi, Kaid-i Azam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niaz Ahmed Akhtar, Pakistan’ın üst düzey yetkilileri, T.C. İslamabad Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve Lahor Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker iştirak etti.

İmza töreni kapsamında Türkiye-Pakistan dostluğunun gelecek nesle aktarılması amacıyla hayata geçirilecek olan projede, Lahor Yunus Emre Enstitüsü ve Kaid-i Azam Üniversitesi arasında iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geçmişini ve bugününü mercek altına alacak konferans ve seminerlerin başlatılması yönünde anlaşmaya varıldı.

GÜVEN VE TAKDİRİN YANSIMASI





Lahor Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker akdedilen iş birliği protokolüne ilişkin “Toplantıya Pakistan tarafından çok sayıda üst düzey katılımın olması Pakistanlıların Türkiye’ye karşı besledikleri derin kardeşlik ve dostluk hislerinin göstergesidir. Yine bu toplantı, Enstitümüzün Pakistan’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin müspet etkisinin, ülkede muhataplarında uyandırdığı güven ve takdir duygularının da bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.





Toker, “Enstitümüz ile Kaid-i Azam Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel faaliyetlere ortak zemin hazırlama yönünde önemli bir adım oldu” dedi.

300’E YAKIN KURUMLA İŞBİRLİĞİ



