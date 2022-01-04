Dünya Türkiye Güneydoğu Asyada pazarını genişletiyor Endonezya Türkiyeden savaş gemisi alabilir
ASYA

Türkiye Güneydoğu Asya'da pazarını genişletiyor: Endonezya Türkiye'den savaş gemisi alabilir

Askeri ve savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog Türkiye’nin Endonezya’ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Türk tasarımı donanma gemilerinin dünyanın dört bir yanında ihracatçı konuma geleceği ifade edildi. Görüşüne yer verilen Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal "Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı.'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Güneydoğu Asyada pazarını genişletiyor: Endonezya Türkiyeden savaş gemisi alabilir
Türk donanması Dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Çeviri Haber: SAFFET ÖZDEMİR

"Türkiye'nin denizcilik sektöründe neredeyse kendi kendine yeterli olma yolunda hızla ilerlediği bu günlerde, Türk tasarımı donanma gemileri dünyanın dört bir yanında donanmalarla birlikte çalışıyor. Bu iddialı çabanın bir parçası olarak, Türk tersaneleri, sürekli genişleyen askeri gemi portföyüne sahip. Türkiye, 2013 yılında, şu anda Türk Deniz Kuvvetleri hizmetinde bulunanların yerine yeni bir sınıf hızlı taarruz gemisi (FAC) için ihale açtığında, ülkenin deniz tasarımının kapsamını gösteren 30'a yakın yerli tasarım arasından seçim yapabildi. Bu çılgınlık pek abartılamaz".

Bağımlıydı ihracatçı oldu

Halihazırda yerli olarak tasarlanmış iniş helikopter rıhtımlarından, fırkateynlerden ve hatta cüce denizaltılardan yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere her şeyi sunan Türkiye'nin yakında dünyanın en büyük askeri gemi ihracatçılarından biri haline gelmesi düşünülemez değil. Buna karşılık, yirmi yıl kadar önce Türkiye, kendi donanmasının ihtiyaçları için hâlâ büyük ölçüde yabancı tasarımlara bağımlıydı ve bir gün gemi ihraç etmek hala uzak bir hayaldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal

Türkiye Asya'ya açılıyor

Türkiye, şimdi Güneydoğu Asya'da yeni pazarlara girme yolunda görünüyor. Bir röportajda Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal “Deniz sistemlerinde Türkiye ile iş birliği içinde ciddi artışlar” olacağını belirterek, Bu Müzakereler Türkiye'den savaş gemileri alımlarıyla ilgili başlamıştı. Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı.'' dedi.

Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
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Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
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Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..

Türkiye’nin filo ikmal gemisi DİMDEG insansız gemi araçlarıyla ortaklaşa çalışacak
FOTOĞRAF 6
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DIMDEG projesinin geliştirilmesinden sorumlu Sefine Tersanesi'nde Stratejik ve İnsansız Sistemler Genel müdürü olan Kıdemli Albay Mustafa Civelek, başkent Ankara'da düzenlenen Savunma Lojistik ve Destek Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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Projenin ilk gemisi olan TCG Derya'nın Eylül 2023'e kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. Tasarımı değişen ikmal gemisi iki yerine dört kule ile entegre edildi ve 16 tonluk ek helikopter taşıma kapasitesine sahip olacak.<br>
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Geminin insansız deniz platformlarıyla ortak operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Civelek, bu tür bir çözümün zaman ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağını söyledi. Silahlı insansız gemilerle çeşitli tehditlere karşı geminin asli görevinin dışında kendini koruma kabiliyetinin sağlanması da harekatın bir başka kullanımı olarak örneklendirilebilir.
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Sefine Tersanesi, Türk savunma devi Aselsan ile ortaklaşa anti-tank füzeleri, torpidolar, istihbarat teçhizatı gibi farklı faydalı yüklerle donatılabilen Otonom İnsansız Deniz Aracı ailesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
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Türk Deniz Kuvvetlerinin en büyük ikinci gemisi olacak DIMDEG, yüzey elemanlarının yakıt, su, gıda, yağ, mühimmat ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda kendi harp harekat merkezi, görev grubu komuta merkezi ve harp yönetim sistemi kabiliyetleri dahilinde komuta gemisi ve eğitim gemisi olarak da kullanılabiliyor.
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Gemi, aynı anda üç gemiye ikmal ve hava yoluyla helikopter ikmali yapabilecek kapasiteye sahip olacak. Tahrik sistemindeki gaz türbinleri ile 24 knot hıza ulaşma kabiliyeti sayesinde diğer gemilere kıyasla daha kolay uyum sağlayacak.
Türkiye’nin filo ikmal gemisi DİMDEG insansız gemi araçlarıyla ortaklaşa çalışacak
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi tarafından inşa edilen DİMDEG, İnsansız Deniz Araçlarıyla (İDA) ortaklaşa görev yürütecek.
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