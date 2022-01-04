Türkiye Güneydoğu Asya'da pazarını genişletiyor: Endonezya Türkiye'den savaş gemisi alabilir

Çeviri Haber: SAFFET ÖZDEMİR

"Türkiye'nin denizcilik sektöründe neredeyse kendi kendine yeterli olma yolunda hızla ilerlediği bu günlerde, Türk tasarımı donanma gemileri dünyanın dört bir yanında donanmalarla birlikte çalışıyor. Bu iddialı çabanın bir parçası olarak, Türk tersaneleri, sürekli genişleyen askeri gemi portföyüne sahip. Türkiye, 2013 yılında, şu anda Türk Deniz Kuvvetleri hizmetinde bulunanların yerine yeni bir sınıf hızlı taarruz gemisi (FAC) için ihale açtığında, ülkenin deniz tasarımının kapsamını gösteren 30'a yakın yerli tasarım arasından seçim yapabildi. Bu çılgınlık pek abartılamaz".

Bağımlıydı ihracatçı oldu

Halihazırda yerli olarak tasarlanmış iniş helikopter rıhtımlarından, fırkateynlerden ve hatta cüce denizaltılardan yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere her şeyi sunan Türkiye'nin yakında dünyanın en büyük askeri gemi ihracatçılarından biri haline gelmesi düşünülemez değil. Buna karşılık, yirmi yıl kadar önce Türkiye, kendi donanmasının ihtiyaçları için hâlâ büyük ölçüde yabancı tasarımlara bağımlıydı ve bir gün gemi ihraç etmek hala uzak bir hayaldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal

Türkiye Asya'ya açılıyor

Türkiye, şimdi Güneydoğu Asya'da yeni pazarlara girme yolunda görünüyor. Bir röportajda Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal “Deniz sistemlerinde Türkiye ile iş birliği içinde ciddi artışlar” olacağını belirterek, Bu Müzakereler Türkiye'den savaş gemileri alımlarıyla ilgili başlamıştı. Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı.'' dedi.

DÜNYA Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

OYNAT 05:24 Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..

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