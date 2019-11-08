Dünya Türkiye kavgası
AMERİKA

Türkiye kavgası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’daki Washington ziyaretinin kesinleşmesi ABD’de yeni Türkiye tartışması başlattı. Ziyareti sabote etmek isteyen bazı senatörler Türkiye’yi hedef alan yaptırım tasarısını Erdoğan ABD’deyken gündeme almak istedi. Kriz çıkmasını istemeyen Trump yönetimi ise bu girişimi engelledi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye karşı skandal bir karara imza atmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye karşı skandal bir karara imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım olarak planlanan Washington ziyaretinin kesinleşmesi, ABD’de yeni bir Türkiye çatışmasının fitilini ateşledi. Ziyaretini daha başlamadan sabote etmeye çalışan bazı senatörler Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısının Erdoğan Washinton’dayken mutlaka gündeme alınmasını istedi. Ancak Başkan Donald Trump’ın yönetimi teklife sıcak bakmadı.

ZAMAN TARTIŞMASI

Konuya ilişkin Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, “Erdoğan buradayken, bu tasarının görüşülmesinin iyi bir fikir olacağını düşünmüyorum” dedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli üyelerinden Bob Menendez, Demokrat kanat adına açıklama yaparak Risch’in sözlerine cevap verdi. Zaman çizelgesine göre Türkiye’ye yaptırım tasarısının önümüzdeki hafta oylanması gerektiğini vurgulayan Menendez, “Tasarıyı gündeme getirmeyi umuyorduk. Ancak Başkan’ın, Erdoğan buradayken hiçbir şey yapmak istemediğini hissediyorum. Bir anlaşmaya yaklaşmak üzereyiz. Beyaz Saray’ın işleri yavaşlatmayacağını umuyorum” diye konuştu.

HAKARET ETTİLER

Bazı senatörler de tartışmaya dahil oldu. Sosyal medyadan “Trump, Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretini doğruladı” haberini etiketleyerek yorum yapan Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Richard Blumenthal, Erdoğan için hakaret içeren ifadeler kullandı. Blumenthal, “Trump’ın Erdoğan’la hoş bir yemek için ısrarı gösteriyor ki, Suriye’de Kürt ortaklarımıza yapılan Türk saldırılarını şok edici bir şekilde görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.

Donald Trump

TRUMP DAVETİ İPTAL ETSİN

Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile birlikte Türkiye karşıtı yaptırım tasarısının mimarlarından olan Maryland Senatörü Chris Van Hollen sosyal medya üzerinden Trump’ın tweetini alıntılayarak küstahça ifadelerle Türkiye’ye saldırdı. Hollen, “Erdoğan, IŞİD ile savaşmamıza ve Bağdadi’yi ele geçirmemize yardım eden Suriyeli Kürt güçlerin lideri General Mazloum’a suikast düzenlemek istediğini söyledi. Tüm senatörler bu davetin feshedilmesi için Trump’a çağrı yapmalıdır” dedi.

YAPTIRIM İSTEDİLER

Türkiye karşıtı hamle bununla da kalmadı. ABD’li beş Senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde tahsis edilen güvenli bölge dışında faaliyet gösterdiği iddialarının incelenmesini talep eden bir mektup yazdı. Chris Von Hollen ve Senatör Lindsey Graham’ın öncülük ettiği senatörler, mektupta “Türkiye veya Türk destekli güçler Tel Temir’deki Suriyeli Kürtlere saldırıyor” yalanını ortaya atarak ekonomik yaptırım çağrısı yaptı.

  • Pentagon’dan tuhaf açıklama
  • Türkiye’ye birçok kalemde yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. ABD sistemine göre, bir tasarının yasalaşması için Senato’da da kabul edilmesi gerekiyor. Tasarı Senato oylamasında üçte ikilik çoğunluğu elde ederse yaptırımlar Başkan’a rağmen yasalaşabiliyor. Senato, tasarıyı bu çoğunluğu elde etmeden onaylarsa Başkan’ın masasına gelen tasarıyı veto yetkisi bulunuyor. Öte yandan birkaç gün önce YPG/PKK’nın sözde özerk yönetiminin iddiaları üzerine harekete geçen Pentagon dün bir açıklama yaptı. Buna göre ABD, Türkiye’ye sattığı silahlarla savaş suçu işlenip işlenilmediğini araştıracak. Pentagon sözcüsü Carla Gleason, ABD medyasına yaptığı açıklamada, “ABD her zaman ABD silahlarıyla savaş suçu işlenip işlenilmediği iddialarını gerçek anlamda araştırıyor” dedi.

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