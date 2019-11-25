Dünya Türkiye ve Katardan ortak bildiri Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararlar alındı
ORTADOĞU

Türkiye ve Katar'dan ortak bildiri: Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararlar alındı

Türkiye ve Katar'ın gerçekleştirdiği Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı sonunda ortak bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, Türkiye ile Katar'ın Suriye'deki terörün sonlandırılması, Orta Doğu'da barışın tesisi, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararları yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Türkiye ile Katar arasında yapılan Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı sonunda ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Türkiye ve Katar'ın Suriye'deki terörün sonlandırılması, Orta Doğu'da barışın tesisi, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararları yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani eş başkanlığında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı'nda imzalanan ortak bildiride, tarafların Orta Doğu'da ve bu bölgenin ötesinde uyuşmazlıkların barışçıl çözümü konusundaki ortak taahhütlerini yinelediği aktarıldı. Türkiye ve Katar'ın Kıbrıs meselesine ilişkin ise mevcut gerçeklere ve iki halkın siyasi eşitliği temelinde yapıcı diyalog yoluyla bir siyasi çözüme varılmasını vurguladığı kaydedildi.

Filistin'in haklı davasına olan taahhütler yinelendi

Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin her iki tarafından endişelerini dile getirdiği belirtilen bildiride "Filistin'in haklı davasına olan taahhütlerini yinelemiş ve başkenti Kudüs olmak üzere, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve sınırdaş bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik desteklerini yinelemiştir. Taraflar, Filistinli sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmaya devam edilmesini, İsrail'in Kudüs'ün yasal statüsünü aşındırma amaçlı ardı arkası kesilmeyen girişimlerini, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme faaliyetlerini ve İsrail makamlarınca Filistinlilerin mülklerinin yıkılarak el konulmasını şiddetle kınamışlardır" ifadelerine yer verildi.

Yeni gerçeklikler yaratma girişimleri reddedildi

Bildiride, tarafların DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ve iltisakları da dâhil olmak üzere, terör örgütlerinden kaynaklanan tehdide karşı iş birliği yapma kararlılıklarını yinelediği belirtildi. Ayrıca, Suriye'de yaşanan çatışmaların sona ermesi için Suriye’nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik, iki tarafında da siyasi süreci destekleme kararı bildiride yinelendi. Suriye'de süregiden ihtilafa hiçbir askeri çözüm getirilemeyeceğinin altının çizildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

  • "Taraflar, Suriye'de süregiden ihtilafa hiçbir askeri çözüm getirilemeyeceğinin ve ihtilafın yalnızca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı Kararı'na uygun bir şekilde müzakere edilmiş bir siyasi süreçle çözülebileceğinin altını çizmişlerdir. Bölgede sükûneti tesis etme ve güvenilir ve sürdürülebilir siyasi çözüme katkıda bulunmaya yönelik çabaları desteklemek üzere, uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlardır. İki taraf da Anayasa Komitesi'nin bu amaç doğrultusunda kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve desteklemişlerdir. Her iki taraf da terörle mücadele bahanesiyle bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya yönelik tüm girişimleri reddetmiş ve komşu ülkelerin ulusal güvenliklerinin yanı sıra Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı koyma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Türk tarafı, bu bağlamda, Barış Pınarı Harekâtı'na verdiği destekten ötürü Katar Devleti'ne teşekkürlerini iletmiştir."

Ortak bildiride, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yardım eli uzatmada taraflar arasındaki iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türk tarafının, Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yardımcı olan Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı aracılığıyla Katar'ın sağladığı desteği memnuniyetle karşıladığı belirtilen bildiride, Türk tarafının, Katar'ın gelecekte de katkılarını sürdürme taahhüdünü takdirle karşıladığı vurgulandı.

Suriyelilerin dönüşlerini kolaylaştırma taahhütleri yenilendi

Bildiride ayrıca, her iki tarafın da yerinden edilmiş Suriyelilerin, Suriye'ye güvenli ve gönüllü bir şekilde yeniden dönüşlerini kolaylaştırmak için uluslararası çabaları desteklemeye yönelik taahhütlerinin altını çizdiği kaydedildi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistinlilere mesaj: Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistinlilere mesaj: Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı’nda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı
EKONOMİ
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı’nda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı
İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkeden ortak bildiri

Suriye, Ortadoğu, Kıbrıs ve Filistin taahhütler yinelendi.
Her kılığa girmiş

Her kılığa girmiş

​37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Şırnak'ta son dönemlerin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık<br> aşamasında imha

Hazırlık
aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca <br>Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.
Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.

Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.