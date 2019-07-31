Dünya Ürdün Kralı Abdullahdan Filistin için 1967 vurgusu
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Ürdün Kralı Abdullah'dan Filistin için '1967' vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin'i ilhak etme planı olan 'Yüzyılın Anlaşmasına' ilişkin "İsrail'in yanında barış ve güven içinde yaşayan, iki devletli çözüme dayalı 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanması zorunludur" dedi.

Haber Merkezi AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah
Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'i başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Kushner'i kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Kral Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in yanında barış ve güven içinde yaşayan, iki devletli çözüme dayalı 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanması zorunludur."

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner'in, bu ay sonunda İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştireceği belirtilmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde, Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da yapılan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de etkinliği boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililerin davet edilmediği çalıştaya, bu ülkeden iş insanları ve gazeteciler iştirak etmişti.

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