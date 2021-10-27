Dünya Veliaht Prens Selmanla görüşen Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı
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Veliaht Prens Selman'la görüşen Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Miçotakis "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlayacak." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Veliaht Prens Selmanla görüşen Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Miçotakis, burada yaptığı açıklamada "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlayacak. İttifaklarımızı oluşturduk, sınırlarımızı çok net bir şekilde çizdik. Diyaloga her zaman açığız. Zorbalığı kabul etmiyoruz." dedi.

Veliaht Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

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