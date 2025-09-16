Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD'yi Venezuela'da 'rejim değişikliği' planlamakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunarak, Venezuela'da rejim değişikliği için askeri planlar hazırladığını öne sürdü. Maduro, "ABD, tüm dünya, Latin Amerika ve Karayipler biliyor ki bu, Venezuela’yı sindirmek ve rejim değişikliği arayışıyla yürütülen bir askeri operasyondur." ifadelerini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimini ülkesinde rejim değişikliği hedefiyle askeri saldırı planları yapmakla itham etti.
Başkent Caracas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Açıkçası, Trinidad ve Tobago Başbakanı delirdi"
Bu arada Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar’ı, Venezuela’ya yönelik olası bir ABD saldırısının parçası olmakla suçladı.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.