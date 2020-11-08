Venezuela Devlet Başkanı Maduro Biden'ı kutladı: Diyaloğa hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek, ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile Kamala Harris'i tebrik ederek, "Kurtarıcı Simon Bolivar'ın anavatanı Venezuela, ABD halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacaktır." açıklamasında bulundu.

Venezuela, la Patria del Libertador Simón Bolívar siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EE.UU. pic.twitter.com/4o5S7MPuyG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

Maduro'nun diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermeyen ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, Venezuela'da meşru hükümet olarak tanıdığı kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu destekliyor.

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"Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'ın kendilerine saygılı olduğunu ve birlikte iyi anlaşmalara imza attığını söyledi.

Obrador, seçim sonuçlarına ilişkin, "Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz. Tedbirsiz olmak, düşüncesiz davranmak istemiyoruz ve halkların kendi kaderini tayin etme ve başkalarının haklarına saygılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin seçilmiş Devlet Başkanı Joe Biden'ı tebrik ediyorum. Halkımızın iyiliği için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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