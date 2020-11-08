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Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro Bidenı kutladı Diyaloğa hazırız
AMERİKA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Biden'ı kutladı: Diyaloğa hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçimi kazanan yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ederek "Diyaloğa hazırız" mesajını iletti. Meksika Devlet Başkanı Obrador ise Trump'ın durumuna işaret ederek "tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Trump, Maduro'nun diyalog çağrılarını geri çevirmişti.
Trump, Maduro'nun diyalog çağrılarını geri çevirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek, ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile Kamala Harris'i tebrik ederek, "Kurtarıcı Simon Bolivar'ın anavatanı Venezuela, ABD halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacaktır." açıklamasında bulundu.

Maduro'nun diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermeyen ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, Venezuela'da meşru hükümet olarak tanıdığı kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu destekliyor.

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"Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'ın kendilerine saygılı olduğunu ve birlikte iyi anlaşmalara imza attığını söyledi.

Obrador, seçim sonuçlarına ilişkin, "Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz. Tedbirsiz olmak, düşüncesiz davranmak istemiyoruz ve halkların kendi kaderini tayin etme ve başkalarının haklarına saygılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin seçilmiş Devlet Başkanı Joe Biden'ı tebrik ediyorum. Halkımızın iyiliği için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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