Vergi krizi sonrası ilk temas: Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Gelen son dakika bilgisine göre; Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke arasındaki ticaret savaşının devam ettiği süreçte bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü





Bu, Trump'ın ikinci döneminde iki liderin ilk telefon görüşmesi olurken Çin devlet medyası, görüşmenin Beyaz Saray'ın talebi üzerine bu sabah saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.





Trump: Şi'yi severim ama anlaşma yapması zor biri





ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün de Çin Devlet Başkanı Şi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, “Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri” ifadelerini kullandı.





Vergi krizi sonrası ilk temas





ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.





Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.





Ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.





Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.







