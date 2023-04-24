Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden gelen açıklamaya göre İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak."

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak."

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada,

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada,

Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenlerken, Filistinliler de ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.