|
Reklam
Reklam
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın

İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup Yahudi yerleşimcilerin 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

11:44 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Yahudi yerleşimciler, 13 gün sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, 13 gün sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden gelen açıklamaya göre İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği bildirildi.


Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada,
"İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak."
ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.


Ne olmuştu?


Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenlerken, Filistinliler de ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Nisan'da fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Yahudi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.