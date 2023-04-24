Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın

Yahudi yerleşimciler, 13 gün sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden gelen açıklamaya göre İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.
Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Ne olmuştu?
Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenlerken, Filistinliler de ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.
İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Nisan'da fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.