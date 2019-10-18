Yine DEAŞ şantajı

NBC News'in Dış Haberler Şefi Richard Engel imzalı haberde Türkiye'nin operasyonları 'kapsamlı bir işgal' olarak nitelendi. Hapishanelerdeki DEAŞ'lıların isyan planladıklarını ileri süren NBC, DEAŞ'lıların bulunduğu bir hapishanede gardiyanlık yapan Serhat Amudi adlı bir PKK'lı teröristin demecini de yayınladı. Görüntülerde Amudi, "Hapishaneye bir saldırı olursa bütün kapıları kilitler ve Türk güçlerine karşı savaşmak için Suriye'nin kuzeyine gideriz" diyor. PKK'yı korumak için DEAŞ bahanesinde ısrar eden NBC, hızını alamayıp bir de DEAŞ'lı buldu. NBC, hapishanede kalan DEAŞ'lılardan biri olduğunu iddia ettiği Yasir Muhammed Abdürrahim'in ağzından şu cümleyi servis etti: "Herkesin burayı başkasının devralacağı konusunda iyi hisleri var. Suda boğulurken yaklaşan bir kayık görmek gibi bir his bu."

BİR BİR SALIYORLAR

Oysa PKK, Suriye'de işgal altında bulundurduğu bölgede DEAŞ'lıları 'yangın', 'isyan', 'kaçış' gibi isimler altında salıveriyor. 4 gün önce Ayn İsa yakınlarındaki cezaevinde yangın çıkararak DEAŞ'lıların kaçmasını sağlayan örgüt diğer bölgelerde de mahkumları serbest bırakıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Suriye'nin kuzeyinde PKK kontrolündeki bir kamptan Fransız uyruklu 9 DEAŞ mensubu kadının kaçtığını açıklamasının ardından, Belçika Güvenlik Servisi Direktörü Paul Van Tigchelt de DEAŞ'a katılan 2'si erkek, 3'ü kadın 5 Belçika uyruklu teröristin PKK kamplarından salıverildiği kaydetti. Tigchelt, Suriye'de Belçika uyruklu yaklaşık 55 DEAŞ'lının bulunduğunu belirterek, "Bunların ülkeye dönmesi en büyük güvenlik kabusu olur" diye konuştu.

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