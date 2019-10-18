Dünya Yine DEAŞ şantajı
AMERİKA

Yine DEAŞ şantajı

ABD medyasının propaganda oyunu PKK'nın DEAŞ tehditleriyle sürüyor. ABC News'in yayınladığı sahte bombardıman videosunun ardından dezenformasyon hiç hız kesmedi. Haberleri PKK'lıların ağzından verirken, Barış Pınarı'nın DEAŞ'lılara umut olduğu yalanını atan NBC News, teröristlere destek için Suriye'nin kuzeyinde hava sahasının kapatılması gerektiğini iddia etti.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NBC News'in Dış Haberler Şefi Richard Engel imzalı haberde Türkiye'nin operasyonları 'kapsamlı bir işgal' olarak nitelendi. Hapishanelerdeki DEAŞ'lıların isyan planladıklarını ileri süren NBC, DEAŞ'lıların bulunduğu bir hapishanede gardiyanlık yapan Serhat Amudi adlı bir PKK'lı teröristin demecini de yayınladı. Görüntülerde Amudi, "Hapishaneye bir saldırı olursa bütün kapıları kilitler ve Türk güçlerine karşı savaşmak için Suriye'nin kuzeyine gideriz" diyor. PKK'yı korumak için DEAŞ bahanesinde ısrar eden NBC, hızını alamayıp bir de DEAŞ'lı buldu. NBC, hapishanede kalan DEAŞ'lılardan biri olduğunu iddia ettiği Yasir Muhammed Abdürrahim'in ağzından şu cümleyi servis etti: "Herkesin burayı başkasının devralacağı konusunda iyi hisleri var. Suda boğulurken yaklaşan bir kayık görmek gibi bir his bu."

BİR BİR SALIYORLAR

Oysa PKK, Suriye'de işgal altında bulundurduğu bölgede DEAŞ'lıları 'yangın', 'isyan', 'kaçış' gibi isimler altında salıveriyor. 4 gün önce Ayn İsa yakınlarındaki cezaevinde yangın çıkararak DEAŞ'lıların kaçmasını sağlayan örgüt diğer bölgelerde de mahkumları serbest bırakıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Suriye'nin kuzeyinde PKK kontrolündeki bir kamptan Fransız uyruklu 9 DEAŞ mensubu kadının kaçtığını açıklamasının ardından, Belçika Güvenlik Servisi Direktörü Paul Van Tigchelt de DEAŞ'a katılan 2'si erkek, 3'ü kadın 5 Belçika uyruklu teröristin PKK kamplarından salıverildiği kaydetti. Tigchelt, Suriye'de Belçika uyruklu yaklaşık 55 DEAŞ'lının bulunduğunu belirterek, "Bunların ülkeye dönmesi en büyük güvenlik kabusu olur" diye konuştu.

"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı
DÜNYA
"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

Mehmetçik'in ilk defa yayınlanan görüntüleri nefes kesti.
100 km tamam

100 km tamam

​Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 100 km'lik alan temizlendi.
Terörizmi yendiğimizde...

Terörizmi yendiğimizde...

​Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt.
Teşekkürler Erdoğan

Teşekkürler Erdoğan

"Türkiye bu güvenli bölgeyi hep istiyordu."
PKK'ya<br>Esed kamuflajı

PKK'ya
Esed kamuflajı

Ayn el-Arab'ta rejim askerinin üniformasını giyen kişilerin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa panikte

Avrupa panikte

​​Teröristlerin yanında saf tutan Avrupa'yı mülteci akını korkutuyor.
Yemeklerini<br>bile bıraktılar

Yemeklerini
bile bıraktılar

​ABD askerlerinin çekildiği üsten yeni görüntülere ulaşıldı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Teröre körler

Teröre körler

​Terör yandaşları yarın Avrupa'nın birçok ülkesinde eyleme hazırlanıyor.
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Hizmeti önceleyen 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.​
AB ticaretine<br>Bosna köprüsü

AB ticaretine
Bosna köprüsü

​İş dünyası Saraybosna'da bir araya geldi.
Sesimize ses verin

Sesimize ses verin

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde tam 45 gün geride kaldı.
Köprüde<br>intihar girişimi

Köprüde
intihar girişimi

​Eli silahlı şahıs intihar girişimde bulundu ve trafik çift yönlü durdu.
Ayn El Arab <br>sözü vermedik!

Ayn El Arab
sözü vermedik!

​Çavuşoğlu, Pence'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.