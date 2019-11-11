Dünya YPGli teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irakta yazacaklar
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irak'ta yazacaklar

Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde kurulacak terör devletçiği projesini alt üst ederken, "YPG/PKK'nın Suriye'de bundan sonra nereye evrileceği?" sorusu da tartışılmaya devam ediyor. Batı dünyasında 'özgürlük savaşçısı olarak' gösterilen YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunun devreye sokulabileceğini belirten Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Yeni bir terör örgütü bahanesiyle Rakka ve Deyrizor hattına çekilen YPG'lilerin bir kısmı, Irak'ın tartışmalı bölgeleri olan Kerkük, Musul ve Telafer gibi bölgelere konuşlandırılabilir" uyarısında bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
YPG'nin Türkiye sınırlarının 30 kilometre güneyine çekilmesi henüz tamamlanmadı.
YPG'nin Türkiye sınırlarının 30 kilometre güneyine çekilmesi henüz tamamlanmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG devletçiği projesine darbe vuruldu.

ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatlar kapsamında harekata ara veren Türkiye, YPG'li teröristlerin sınırlarının 30 kilometre güneyine çekilmesi için süreci de yakından takip ediyor.
  • Bu kapsamda, "Rakka ve Deyrizor hattına çekilen örgütün nereye evrileceği, Türkiye için tehdit olmaktan çıkacak mı?" sorusu da tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Rakka ve Deyrizor hattına çekilen YPG'lilerin bir kısmının Irak'ın tartışmalı bölgeleri olan Kerkük, Musul ve Telafer gibi bölgelere konuşlandırılacağını düşünüyorum. Burada onlar üzerinden başka bir kahramanlık hikayesi yazılacaktır. Trump'ın DEAŞ bitti sözünden sonra bir hikaye yazılamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ABD için bir bahane

  • "ABD ordusu Suriye'den çekilmişken, neden geri döndü?" sorusunu da yanıtlayan Pekin, "YPG'nin Irak ve Suriye'de hakimiyet kurmasını istiyorlar. Bu açıdan ABD'nin Suriye'deki petrol bölgeleri kullanmak için varlığını devam ettirmesi çok uydurma bir gerekçe. Asıl gerekçe, YPG'nin desteklenmesi hem Suriye ve hem Irak'a bir düzen verilmesi" ifadelerini kullandı.

Bölge haritası

Kandil'i gözden çıkardılar

ABD'nin Irak ve Suriye'yi YPG terör örgütü ile dizayn etmeye çalıştığının altını çizen Pekin, şunları söyledi:

  • "Terörist Ferhat Abdi Şahin'i general olarak tanımlıyorlar çünkü Kandil'dekileri gözden çıkarttılar. Yeni dönemde PKK'yı ortadan kaldırıp, YPG ile bu işi başlatıyorlar. Irak'ın kuzeybatısında yeni bir DEAŞ'a zemin hazırlayacak altyapı var. Burada yeni bir terör oluşumu istihbarat örgütleri aracılığıyla çıkartılacaktır. Bu örgüte karşı da muhtemelen YPG kullanılacak ve örgüt hakkında yeni bir kahramanlık senaryosu yazacaklar."

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ABD'nin gerçek amacı ne?

"Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için büyük çaba sarf eden Washington'ın bölgedeki amacı ne?" sorusuna ise Pekin, "ABD bölgeyi dizayn etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Washington, burada İran'ı kontrol etmek istiyor. İran'ın Irak ve Suriye'deki birliklerini geriye çekmeye, çevrelemeye çalışıyor" dedi.

  • "Irak'taki protestolar haklı nedenlerle çıkmış olabilir ama istihbarat örgütleri tarafından destekleniyor. ABD'nin Ortadoğu'daki asıl sorunu İran'dır. Washington bu nedenle İran'ın hakimiyetini zayıflatamyı amaçlıyorlar. ABD'nin bu bölgedeki adımları, Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor."
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