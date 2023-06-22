Yunanistan faciada sorumluluğu kaçakçılara attı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, şüphelilerin ifade vermeleri ve karar alınması aşamaları 13 saat sürdü. Bunun sonucunda tekneden kurtulan ve “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı. Uluslararası toplumdan ise eleştiriler devam ediyor. Faciadan önce Yunan Sahil Güvenliği’nin 1 gün boyunca tekneyi izlediği, teknenin Yunan kara sularından uzaklaştırılmak amacıyla halatla çekilirken battığı ve gemi batarken harekete geçmediği belgelenmişti.