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Dünya

Yunanistan faciada sorumluluğu kaçakçılara attı

Yunanistan’ın kara sularında 500’e yakın göçmenin hayatını kaybettiği düşünülen tekne faciasında sorumlu olan kurumlara yönelik soruşturma başlatılmazken, gözaltına alınan 9 insan kaçakçılığı şüphelisinin tutuklanmasına karar verildi.

Dış Haberler
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yunanistan, göçmen faciasında sorumluluğu kaçakçılara attı.

Yunanistan, göçmen faciasında sorumluluğu kaçakçılara attı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, şüphelilerin ifade vermeleri ve karar alınması aşamaları 13 saat sürdü. Bunun sonucunda tekneden kurtulan ve “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı. Uluslararası toplumdan ise eleştiriler devam ediyor. Faciadan önce Yunan Sahil Güvenliği’nin 1 gün boyunca tekneyi izlediği, teknenin Yunan kara sularından uzaklaştırılmak amacıyla halatla çekilirken battığı ve gemi batarken harekete geçmediği belgelenmişti.



#Yunanistan
#Göçmen
#Facia
#Yunan Sahil Güvenliği
1 saat önce
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