Zelenskiy: Seçimlere her zaman hazırım

08:3410/12/2025, Çarşamba
DHA
Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, seçimlere her zaman hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

ABD ve Avrupalı müttefiklerden seçimlerle ilgili güvenliğin sağlanması adına yardım talep ettiğini aktaran Zelenskiy, “Önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde Ukrayna, seçimleri düzenlemeye hazır olacak. Şahsen bunun için bir iradem ve hazırlığım var” dedi.

Zelenskiy, savaş durumunda ülkede seçimlerin yapılması için parlamentodan yasa değişikliğinin de yapılması gerekeceğini dile getirerek, Kiev'e döndüğünde bu yönde çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.




