Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik

Zelenskiy: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik

10:383/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik. Bir süredir hava savunmamızı güçlendirmek için hazırlık yapıyorduk ve şimdi varılan anlaşmalar hayata geçirildi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdiklerini duyurdu. Zelenskiy, “İnsan hayatını Rus teröründen korumaya yönelik bu ortak adım için Almanya'ya ve şahsen Başbakan Friedrich Merz'e teşekkür ediyorum. Bir süredir hava savunmamızı güçlendirmek için hazırlık yapıyorduk ve şimdi varılan anlaşmalar hayata geçirildi. Bu çabaya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Rusya’nın hava saldırılarının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştaki en önemli kozu olduğu ifade eden Zelenskiy, “Putin terör yoluyla, sahada çılgın hedeflerine ulaşamamasını telafi etmeye çalışıyor. Bu nedenle, hava savunmamızın her güçlendirilmesi, hepimizin beklediği savaşın sonuna bizi daha da yaklaştırıyor. Rusya ne kadar az başarı elde ederse, savaşı sona erdirme motivasyonu o kadar artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.


Ortaklarıyla birlikte güvenilir bir hava savunma sistemi inşa etmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, “Hava savunmasını güçlendirmek için atılacak ortak adımlara ilişkin görüşmeler hem hükümet düzeyinde hem de doğrudan gerekli sistemlerin üreticileriyle devam etmektedir. Daha fazla sonuç alınacak” ifadelerini kullandı.



#Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna
#Devlet Başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 3 Kasım bugün oynanacak maçlar