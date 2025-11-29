Yeni Şafak
Zelenskiy: Ukrayna heyeti barış görüşmeleri için ABD’ye gidiyor

Zelenskiy: Ukrayna heyeti barış görüşmeleri için ABD'ye gidiyor

16:2729/11/2025, Cumartesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den barış görüşmelerine ilişkin açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den barış görüşmelerine ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderliğindeki Ukrayna heyetinin barış görüşmeleri için ABD’ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye doğru yola çıktığını belirtti.


Zelenskiy, Ukrayna heyetinin başında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un bulunduğunu belirterek, "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre’deki toplantıların sonuçlarının artık ABD’de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.


Ukrayna heyetinin başındaki Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etmişti.



