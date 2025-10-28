Zelenskiy: 250 savaş uçağı almayı planlıyoruz

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, hava savunma imkanlarını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Rusların ağırlıklı olarak "Şahed" tipi insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırdığını aktaran Zelenskiy, özellikle "Şahed"lerin giderek tehlikeli olmaya başladığını dile getirdi.

Zelenskiy, öte yandan müttefik ülkelerinden savaş uçakları almak için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kısa süre önce, İsveç ile Ukrayna arasında 100'den fazla Gripen savaş uçağı satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsatan Zelenskiy, hava kuvvetlerini geleceğe yönelik güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Zelenskiy, F-16, Gripen ve Rafale gibi toplamda 250 savaş uçağını almak için görüşmeleri sürdürdüklerinin altını çizerek, "İsveç, Fransa ve ABD ile aynı anda görüşmeler yürütüyoruz. Genel talep 250 adet yeni uçaktan oluşan bir filodur. Bu, geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Uzun menzilli saldırılarda kullanılan silahların çoğu Ukrayna menşeli"

Rusya'daki hedeflere yönelik düzenledikleri uzun menzilli saldırılarda genelde Ukrayna menşeli yerli silahlar kullandıklarına işaret eden Zelenskiy, bu tür saldırılarda sadece belli sayıda İngiltere'nin "Storm Shadow" ve Fransa'nın "SCALP" tipi füzelerinin kullanıldığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu yıl yeni "Flamingo" ve "Ruta" tipi füzeleri de Rus hedeflerine karşı saldırılarda kullanmaya başladığını dile getirdi.

Rus enerji kaynaklarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Rusların petrol üretim kapasitelerinin yüzde 20'sinden fazlasını, yakıt kapasitelerinin ise yüzde 22-27'sini kaybettiğini düşünüyoruz." dedi.

ABD'nin geçen günlerde Rus enerji kaynaklarına uyguladığı yaptırımlara değinen Zelenskiy, yaptırımların yaklaşık bir ay sonra sonuç verebileceğini kaydetti. Zelenskiy, "Tüm bu petrol sevkiyatlarını fiziksel olarak durdurmak için yaptırımlar uygulanmalı." diye konuştu.







