Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Taviz vermeyeceğiz"

10:5723/10/2025, الخميس
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ülkesinin ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu ancak toprak konusunda taviz vermeyeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gelen Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AB'nin Rusya'ya yönelik kabul ettiği 19. yaptırım paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, bunun büyük önem taşıdığını çünkü Rusya'nın savaşı durdurma niyeti olmadığını söyledi.

Zelenskiy, bu nedenle Rusya üzerinde baskının artması gerektiğini vurgulayarak, AB'ye gösterdiği destek için teşekkürlerini sundu.


Ateşkesin hala mümkün olduğunun ve ülkesinin de ateşkesi desteklemeye hazır olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız." dedi.

ABD'nin "Tomahawk" gibi uzun menzilli füzeler sağlamasına dair bir soruyla ilgili Zelenskiy, bunun Amerika'nın kararı olacağını belirtti.

Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji yaptırımının da büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu yaptırım gibi ileride "Tomahawk" sevkiyatının da mümkün olacağına inandığını söyledi.


"Ukrayna'ya mali destek için siyasi karar alacağız"


AB Konseyi Başkanı Costa ise Zelenskiy'nin "gelecekteki AB üyesi lideri" olarak aralarında bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes girişiminin büyük ümitler doğurduğunu ancak Rusya tarafından memnuniyetle karşılanmadığını belirten Costa, Moskova'nın saldırıları artırdığına dikkati çekti.Costa, "Bugün Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarında mali ihtiyaçlarını karşılamasının sağlaması için siyasi bir karar alacağız." bilgisini verdi. Bunun Rusya'ya çok güçlü bir mesaj vereceğini ifade eden Costa, "Ukrayna'ya gerektiği müddetçe desteğimizi sürdüreceğiz. Yorulmadık. Diplomatik, siyasi, askeri ve mali desteğimiz devam edecek." diye konuştu.




