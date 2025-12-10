Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy’den barış planı açıklaması

Zelenskiy’den barış planı açıklaması

09:3710/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Volodımir Zelenskiy, barış planını kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.
Volodımir Zelenskiy, barış planını kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleri ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerinde Avrupalı müttefikleri ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.


Zelenskiy, dün plan üzerine Londra'da toplantı yapıldığını kaydederek, çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğünü aktardı. Zelenskiy, “Savaşı sona erdirmek için olası adımların, tüm ayrıntıların üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ile Avrupa’nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.


Savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, revize edilmiş barış planını yakın zamanda ABD'ye göndermek için hazır olacaklarını söyledi.





#Volodımir Zelenskiy
#Ukrayna
#barış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED FAİZ KARARI bugün mü açıklanacak? ABD Merkez Bankası Faizi Ne Yapacak, Beklenti Ne Yönde?