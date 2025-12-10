Zelenskiy’den barış planı açıklaması

Zelenskiy, dün plan üzerine Londra'da toplantı yapıldığını kaydederek, çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğünü aktardı. Zelenskiy, “Savaşı sona erdirmek için olası adımların, tüm ayrıntıların üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ile Avrupa’nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.