Dünya Zırhlılar Kamışlının doğusunda
BARIŞ PINARI HAREKATI

Zırhlılar Kamışlı’nın doğusunda

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye’de Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak devriyesini attı. Şırnak Alakamış Köyü’nden sınırı geçen zırhlı araçların devriyeye çıktığı Kamışlı ile Malikiye-Derik arasındaki bölgekritik önemde. Bölge, ABD’nin Irak’ın kuzeyinden Suriye’ninkuzeyine lojistik sevkiyat için kullandığı hat.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ortak devriye
Ortak devriye

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye’de Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesini dün tamamladı. 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, Şırnak’ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkiinden sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Alakamış köyü, daha önce PKK’lı teröristlerin Türkiye’ye sızma girişimleri yaptığı bir bölgeydi. TSK ve Rus unsurları, Suriye’de kuzeydoğusunda Kamışlı ile Malikiye-Derik arasındaki bölgede kara devriyesi yaptı. Kamışlı’nın en doğu kırsalından itibaren Şırnak’ın Cizre ilçesi karşısında bulunan Derik’e ilerleyen konvoya, insansız hava araçları (İHA) da eşlik etti. Ortak devriye yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kamışlı’nın doğusuna ilk kez geçiş yapan Türk zırhlıları, devriyenin tam amlanması ardından Türkiye’ye döndü. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn’ın 40 km doğusu ile Kamışlı’nın 30 km batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım’da Ayn el-Arab’ın doğusu ile Tel Abyad’ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

ORASI EN GİRİFT NOKTA

Kamışlı doğusunda geçtiğimiz günlerde Suriye kuzeydoğusundan çekildiğini iddia eden ABD askerleri de PKK’lılarla birlikte boy göstermişti. ABD’nin bugüne dek Irak’tan Suriye kuzeyine sevkiyat için kullandığı bu hat, müşterek devriyelerin en kritik safhasını oluşturuyor. Amerika PKK’ya yardım TIR’larını yıllardır Irak-Suriye sınırında, Türkiye’ye yaklaşık 5 km uzaklıktaki Semelka Sınır Kapısı’ndan geçiriyor. Halen rejim kontrolündeki Kamışlı’yı mutabakat dışı bırakan Rusya açısından da bu istikamet, Irak kuzeyinde petrol çıkaran Rus şirketlerine uzanan güzergâh olarak kritik önemde. Türkiye’nin Irak ile ikinci ticaret kapısı olarak açmak istediği Ovaköy güzergâhının güvenliği açısından da Suriye kuzeyinde 30 km derinlikteki bu hat öne çıkıyor. İki ülke arası terör ikmalinin kesilmesiyle Ovaköy ticaret yolunun güvenliği de sağlanmış olacak. Ovaköy’den Musul ve Bağdat’a uzanacak hattın güvenliği adına çalışmaların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

  • Güvendesin
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Mobil Klinik, Tel Abyad ve Rasulayn’ın köylerine kadar giderek terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelileri sağlık taramasından geçiriyor.

ABD’de darbe itirafı
DÜNYA
ABD’de darbe itirafı
Bin kadın infazdan kaçtı

Bin kadın infazdan kaçtı

​Ya tecavüz ya intihar ya da infaz...
ABD’de darbe itirafı

ABD’de darbe itirafı

​Müesses nizamın Trump'ı hedef alan planını 2017'de paylaştı.
Rusya geri döndü

Rusya geri döndü

​Rusya'ya ihracat on ayda 3,1 milyar dolara çıktı.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Fenerbahçe, iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Muhammed Mursi'nin ölümü

Muhammed Mursi'nin ölümü

​BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir.
Nikah şahitleri Erdoğan oldu

Nikah şahitleri Erdoğan oldu

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı evlendi.

Euro 2020 yolunda

Euro 2020 yolunda

İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu açıklandı.
Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında konuştu.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hoparlörden ezan okunacak

Hoparlörden ezan okunacak

​Hollanda'da bir ilk.
Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

​Kadın belediye başkanına sokak işkencesi.
Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.