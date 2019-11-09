Zırhlılar Kamışlı’nın doğusunda

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye’de Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesini dün tamamladı. 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, Şırnak’ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkiinden sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Alakamış köyü, daha önce PKK’lı teröristlerin Türkiye’ye sızma girişimleri yaptığı bir bölgeydi. TSK ve Rus unsurları, Suriye’de kuzeydoğusunda Kamışlı ile Malikiye-Derik arasındaki bölgede kara devriyesi yaptı. Kamışlı’nın en doğu kırsalından itibaren Şırnak’ın Cizre ilçesi karşısında bulunan Derik’e ilerleyen konvoya, insansız hava araçları (İHA) da eşlik etti. Ortak devriye yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kamışlı’nın doğusuna ilk kez geçiş yapan Türk zırhlıları, devriyenin tam amlanması ardından Türkiye’ye döndü. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn’ın 40 km doğusu ile Kamışlı’nın 30 km batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım’da Ayn el-Arab’ın doğusu ile Tel Abyad’ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

ORASI EN GİRİFT NOKTA

Kamışlı doğusunda geçtiğimiz günlerde Suriye kuzeydoğusundan çekildiğini iddia eden ABD askerleri de PKK’lılarla birlikte boy göstermişti. ABD’nin bugüne dek Irak’tan Suriye kuzeyine sevkiyat için kullandığı bu hat, müşterek devriyelerin en kritik safhasını oluşturuyor. Amerika PKK’ya yardım TIR’larını yıllardır Irak-Suriye sınırında, Türkiye’ye yaklaşık 5 km uzaklıktaki Semelka Sınır Kapısı’ndan geçiriyor. Halen rejim kontrolündeki Kamışlı’yı mutabakat dışı bırakan Rusya açısından da bu istikamet, Irak kuzeyinde petrol çıkaran Rus şirketlerine uzanan güzergâh olarak kritik önemde. Türkiye’nin Irak ile ikinci ticaret kapısı olarak açmak istediği Ovaköy güzergâhının güvenliği açısından da Suriye kuzeyinde 30 km derinlikteki bu hat öne çıkıyor. İki ülke arası terör ikmalinin kesilmesiyle Ovaköy ticaret yolunun güvenliği de sağlanmış olacak. Ovaköy’den Musul ve Bağdat’a uzanacak hattın güvenliği adına çalışmaların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Mobil Klinik, Tel Abyad ve Rasulayn’ın köylerine kadar giderek terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelileri sağlık taramasından geçiriyor.