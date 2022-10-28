Dünya Zorunlu göç Lübnan Suriyelileri kovuyor
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Zorunlu göç: Lübnan Suriyelileri kovuyor

İç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan Suriyeliler, bir kez daha aynı kaderi yaşıyor. Lübnan hükümetinin geri gönderme kararı aldığı Suriyelilerin göç yolculuğu başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zorunlu göç: Lübnan Suriyelileri kovuyor
Lübnan hükümetinin geri gönderme kararı aldığı Suriyelilerin göç yolculuğu başladı.

Lübnan, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme planını uygulamaya başladı. Dün yüzlerce kişi Suriye’ye dönmek üzere yola çıktı. Lübnan geri dönüşlerin gönüllü olduğunu öne sürüyor. Ancak mülteciler ve insan hakları örgütleri, geri dönüşlerin zorla olduğunu belirtiyor. Çalışma ve oturma izni olanların tüm belgelerini iptal eden Lübnan hükümet yetkilileri, Suriyelileri ülkeden çıkarmaya devam edeceklerini duyurdu.

BASKI NEDENİYLE GECİKMİŞ

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamaların satır araları da dönüşün gönüllü olmadığını ortaya koyuyor. Suriyeli sığınmacı kafilelerinin yola çıkışının uluslararası baskılar nedeniyle geciktiğini belirten Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, “İlk konvoy geçen ay gitmesi gerekiyordu ama geç de olsa sorun değil” dedi. Lübnanlı Bakan, 31 Ekim Pazartesi günü yola çıkacak konvoyun daha büyük olacağına dikkat çekti.

AYDA 15 BİN KİŞİYİ GÖNDERECEK

6,7 milyon nüfusa sahip Lübnan, kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyada ilk sırada. Lübnan hükümeti ülkede yaşayan Suriyeli sayısının 1,5 milyon olduğunu belirtiyor. Sözde gönüllü geri dönüş programı kapsamında yollanan ilk kafilede 200 aile, toplamda 1000 kişi yer aldı. Lübnan ayda 15 bin mülteciyi Suriye’ye geri göndermeyi planlıyor. Bu plan BM tarafından kabul edilemez bulunurken, uluslararası insan hakları örgütleri de Suriye’nin geri dönüş için güvenli olmadığı gerekçesiyle hükümetin planına karşı çıkıyor.

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