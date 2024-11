Bıçak altın yumurtlayan tavuğun boynunda mı?

Söz konusu durumun tam olarak açıklaması altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi yani turizm sürdürülebilirlik ilkesinin tehdit edilmesidir. Bu sorunun en az yirmi yıllık bir sorun olduğunu Leonardo DiCaprio’nun başrolde olduğu 2000 yılında vizyona giren The Beach filmiyle görmüş oluyoruz. Ondan sonra 2007’de Into the Wild filmi, 2016’da Before the Flood ve A Plastic Ocean, 2018’de The Last Resort ve 2019’da Overtourism: The Movie belgeselleri ile karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu film ve belgesellerin dikkat çektikleri cennet gibi yer ve deneyimlerin artan yoğunlukla cehenneme dönüştüğünün gerçekten çok da uzak olmadığını görüyoruz.