Yükseköğretim kurumlarında çözüm bekleyen güncel ve acil sorunlar

Mustafa Sami Çetin / Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreter Yardımcısı





Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, bir ölçüde olgunluk çağı denebilecek 40 yılı geride bıraktı. Neredeyse üçte biri değişen ve yenilenen mevcut Anayasa gibi, O da 12 Eylül ürünü bir müessese… Geride kalan zaman diliminde köprünün altında çok sular aktı. Sebebiyet verdiği mağduriyetler yanında birçok güzel işe de imza atıldı. Sorunları çözmesi gereken YÖK bazen bizatihi sorunun kendisi oldu. Bazen de pratik çözümler üreterek Türk Milli Eğitim Sitemine, Yükseköğrenim hayatına katkılarda bulundu. Önünde aşılması gereken tepeler, bir yığın da sorunlar yumağı olduğu bir gerçek. Ama son zamanlarda gerek kamuoyuyla paylaşılan hususlar, gerekse yaptığımız ziyaretlerde, görüşmelerde gündeme gelen konular ve YÖK yöneticilerinin sorunlara olan hassasiyet ve yaklaşımları, ileriye yönelik umutla bakılması gerektiğine dair işaretler taşıyor.

Bu yazıda, gerek akademik gerekse idarî personeli ilgilendiren ve halledilmesi sadece bu konulardan sorumlu kurul, komisyon ve birimlerin irade ortaya koymasına bağlı olan; kolaylıkla çözülebilecek, uygulamaya yönelik birkaç güncel ve acil probleme değinilecektir.

YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİ

YÖK Başkanlığı Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2023 tarih ve 10 Sayılı oturumunda alınan Karar, YÖK web sayfasında 9 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılmış, sekiz gün sonra da bahse konu kararın bazı maddelerinde 17 Ağustos 2023’te birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Alınan her iki kararda da, yeni kriterlerin ne zaman yürürlüğe gireceği/konulacağı zikredilmemiş ama 9 Ağustos tarihli duyuruda “Doçentlik Başvuru Şartlarındaki Değişiklik, 2023 Ekim döneminde uygulanmayacaktır. 2024 Mart döneminde doçentlik başvurusu yapacak adaylar, değişen başvuru şartlarına tabi olacaklardır.” ibaresi düşülmüş, söz konusu değişikliklerin, karar tarihinden itibaren (makûl ve olması gereken) en az iki akademik takvim (dört yarıyıl) sonra yürürlüğe gireceği ifade edilmemiş ve bu nedenle de eksik düzenleme ibaresi yönünden, yargıya taşınmış bulunmaktadır.

Zira, doçentliğe başvuru şartı olarak, en az dört yarıyıl yükseköğretim kurumlarında ders verme şartı getirilip bu kriter aranıyorsa, en az bu süre kadar adaylara bunu sağlayacak fırsat vermek, imkân tanımak ve bu ölçütü bu süre sonunda uygulamak, doçentlik başvuru şartlarının yürürlüğe gireceği tarihi de buna göre tayin ve tespit etmek gerekirken, bu husus düzenlemede eksik bırakılmıştır.

Aslında, doçentlik başvuru hakkını ve sistemi sadece yükseköğretim kurumlarında en az dört yarıyıl görev yapan/dört yarıyıl ders verenlere açmak (ki burada da, Lisans/lisansüstü düzeyde verilen dersleri kabul edip, önlisans eğitiminin yok sayılması ve bu kurumlarda verilen derslerin hesaba katılmaması da ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır) ve dışarıdan müracaatlara kapatmak, eşitlik, bilimsellik ve temel hukuk ilkeleriyle çelişmektedir.

Yükseköğretim Kurulu (ÜAK) tarafından, bu konuda açılan dâvâ içeriğinde yer alan hususların bir kez daha gözden geçirilerek ve dâvâların neticelenmesi beklenmeden haklı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi, eşitlik ve bilimsellik ilkeleriyle bağdaşması, bağdaştırılması mümkün olmayan hususların, madde ve hükümlerin ele alınarak kalıcı bir düzenlemeye gidilmesi; yeni kriter ve şartların, doçentliğe hazırlanabilme/başvurma sürecini de hesaba katarak makul bir süre sonunda (ki en az üç dönem ve mümkünse iki yıl sonra) yürürlüğe konulması yerinde ve isabetli bir karar olacaktır.

İDARİ PERSONELİN TAYİN VE NAKİL HAKLARI

2022-2023 yıllarını kapsayan ve 25 Ağustos 2021 tarihinden Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim İşkoluna dâir imza altına alınan hüküm ve kararlardan birisi de bu idi. Bu konuda bir çalışma yapılacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen maalesef bu dönemde gerekli çalışmalar bir türlü yapılamadı ve tamamlanamadı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Çalışma Bakanı’nın bu mevzuda net ve açık beyan, ifade ve taahhütlerine rağmen konu askıda kaldı. Ağustos 2023 te imzalanan, 3 Eylül 2023 tarih ve 32298 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’de yeniden gündeme geldi ve “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 657 Sayılı Kanun kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak naklen atanmalarının, bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır.” şeklinde yeniden gündeme alındı. Bu maddede ifade edilen naklen atanma hiç şüphesiz ki kurumlararası tayin/nakil hususundaki taleplerin bir kısmını karşılayacak ve bu konudaki sorunun çözümüne kısmen katkıda bulunacaktır.

İdare, bu konudaki talepleri sadece aynı unvan ve görevde bulunanlara becayiş hakkı sunarak değil, farklı unvanlarda dahi olsa, asgari kriter ve hizmet şartlarını tespit ederek, idari personelin bir kurumdan diğerine geçişine imkân verecek daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirmelidir. Bu takdirde yıllardır çözüm bekleyen ve tabir yerinde ise kangrene dönüşen bir yaraya da neşter vurulmuş olacaktır.

Burada bir parantez açarak, rektörlüklerin/kurum amirlerinin personelin bir başka kuruma geçiş isteğine olumsuz yaklaşmaları ve muvafakat vermemelerinin altında yatan sebeplerin başında hiç şüphesiz ki gidecek personelin yerine yenisini bulma istihdam etme imkânının kısıtlı oluşudur. Zira yükseköğretim kurumlarına her yıl verilen ve sayıları beş ila sekiz-on, en fazla on beş arasında değişen bir sayıda açıktan/naklen atama izni, kurumların ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Bu kadroların tahsisi ve kadro kullanım izinleri hususu ve son yıllarda takip edilen personel rejimi politikası (en azından bu gibi kurumlar açısından) yeniden gözden geçirilmeli ve diğerlerinden farklı değerlendirilmelidir.

ETİK KURULU ÇALIŞMALARI

Doçentlik unvanı için başvuruda bulunan gerek üniversite öğretim elemanlarının gerekse dışarıdan müracaatta bulunan arkadaşların hiç de azımsanmayacak bir kısmınca gündeme getirilen, kamuoyunda, basında/sosyal medyada konuşulan, tartışılan konulardan birisi de Doçentlik Başvuru Dosyasına bağlı olarak değişik gerekçe ve nedenlerle ‘etik ihlali tespiti’ iddiasıyla kurula sevk edilmesi hususudur.

Bu konudaki tespit ve iddialar ve bunların doğruluğu ihtimal dâhilinde olduğu kadar bir kısmının süreç sonunda sübuta ermesi ya da ermemesi de söz konusu olabilmektedir. Beraat-i zimmet asıl olup, kanıtlanana sübuta erene kadar sadece iddiadan ibarettir. Nitekim bu konudaki dosyaların, incelenmesi sürecinde ya da idarî yargıya taşınması neticesinde mesele vuzuha kavuşmakta, tabir yerinde ise hak yerini bulmaktadır. Ayrıca bu mevzudaki problem sadece etik ihlali iddiası değil.. Başlayan bu süreçle birlikte uzun ince bir yola girilmesi ve inceleme ve karar sürecinin kısa sürede tamamlanamayışı hususudur. Sekiz-dokuz ay geçtiği halde neticelendirilemeyen dosyalar ve buna bağlı olarak ister istemez mağduriyete uğrayan ve zaman kaybeden, çalışma aşk ve şevki zedelenen motivasyon kaybına uğrayan bilim insanları.. Hiç şüphesiz ki çalışmaların özgün olması, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulması ve bununla ilgili komisyonların varlığı, bu mevzuda bir mevzuat altyapısının mevcudiyeti de büyük bir önemi hâizdir. Bu süreç/sistem mevcudiyetini korumalı, lüzum olduğunda işletilmeli ve ciddi-haklı gerekçelere istinad ettiğinde de gereği yerine getirilmelidir. Burada sorun, böyle bir sürecin başlaması değil, bu inceleme, bilirkişi ve karara bağlama sürecinin makûl bir sürede hitama erdirilemeyişidir.

JÜRİ ÜYELERİNİN ADAYLARIN ERİŞİMİNE KAPALI OLMASI

Bu yazının kaleme alındığı sırada, farklı üniversitelerde çalışan birçok öğretim üyesi, doçentliğe başvuruda bulunduklarını fakat yeni bir problemle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını ifade ettiler. Küçük bir araştırma neticesinde ve Üniversitelerarası Kurul’dan (ÜAK) bir-iki yetkili ile görüştükten sonra dile getirilen hususun doğruluğu kesinleşti. Anlaşıldığı kadarıyla ÜAK bu konuda yeni bir uygulamaya imza atıyor. Daha doğrusu daha önceden varolan fakat ciddi gerekçelerle vazgeçilen bir uygulamayı yeniden hayata geçiriyor.

Doçentlik Başvuru Sistemi üzerinden jüri üyelerinin adayların erişimine açılmayacağı şifahi olarak bildirilmiştir. Ancak Doçentlik Yönetmeliği’nin “Değerlendirme jürisinin oluşturulması” başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında “Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Doçentlik değerlendirme jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite rektörlüğüne bildirilir.” açık hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, halen yürürlükte olan yukarıdaki yönetmelik maddesi/hükmü aynı şeklide 2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuru Kılavuzunda da ifade edilmiştir. Yönetmelikte bir değişiklik yapılmadığı ve kılavuzda da deklare edildiği halde, jüri üyelerinin erişime açılmaması mevzuata/hukuka aykırı bir işlem olarak karşımızda durmaktadır.

NETİCE-İ KELÂM

Gerek doçentlik kriterleri gerekse Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun ve ÜAK’ın sorumluluk ve ilgi alanına giren konularda, çok sık değişiklik ve güncelleme yapılması alışkanlığından vazgeçilmeli… Mutlaka yeni bir düzenleme gerekiyor, zorunlu ve kaçınılmaz olmuşsa, gerek uluslararası alandaki tecrübe ve yenilikler ve gerekse eğitim tarihimizden alınacak/çıkarılacak derslerle ve katkıda bulunabilecek tüm paydaşlarla iş birliği ve büyük bir konsensüs/uzlaşı ile yeni adımlar atılmalı, günü kurtaran günübirlik uygulamalardan ziyade devamlılık esastır ilkesine uygun olarak kalıcı ve esaslı değişikliklere imza atılmalıdır. Bakana, başkana, kurula… göre değil, tespit edilecek Milli Eğitim politikasına göre, ilkeli-tutarlı-kalıcı uygulamalara göre pozisyon/tavır alınmalı, sorunlar temelinden çözüme kavuşturulmalıdır.

Üniversitelerde/Yükseköğretim kurumlarında görevli idari personelin kurumlararası yer değişikliğinin, YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı ve mevzuat çalışması zaman kaybedilmeden bir an evvel tamamlanmalı… Yer değişikliği ile ilgili usul ve esaslar 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmelidir.

‘Doçentlik Yönetmeliği’, ‘Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’, ‘Üniversitelerarası Kurulun ve Kurula Bağlı komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği’ ve ‘Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde “Etik Kurula Sevkedilme” Sevk konularının görüşülmesi, değerlendirilmesi, etik ihlali olup olmadığının tespiti, karara bağlanması, doçentlik başvurusunun iptali ya da devamına karar verilmesi aşama ve süreçlerinin özellikle “süre” yönünden yeniden ele alınması; ilgilinin nasıl on beş gün içerisinde cevap vermesi zorunlu ise, bu konuda yapılacak çalışma ve verilecek karar/lar/ın da makul bir süreye bağlanması, ucu açık bir zaman diliminin ve hatta bir ölçüde keyfiliğin ve yaşanacak zaman kaybının önüne geçilmesi; bu sürecin bir an evvel ve belirli bir takvim çerçevesinde tamamlanması sağlanmalıdır.

Doçentlik Yönetmeliğinde yer alması ve maddenin herhangi bir değişikliğe uğramadan yerinde durması ve 2023 Ekim Dönemi Başvuru Kılavuzu’nda beyan ve deklare edilmesi nedeniyle, jüri üyelerine ait bilgiler, doçentlik başvurusunda bulunan adayların erişimine açılmalıdır.

İdarî personelin bir kurumdan diğerine naklen atanması, değişen doçentliğe başvuru şartları ile atanma sürecine ilişkin yeni problemler ve yaşanan sıkıntılar, etik ihlali iddiasıyla başlayan ve uzun süren, zamanında karara bağlanamayan dosyalar gibi birkaç hususun zaman kaybetmeden, kalıcı ve acil bir şekilde çözümü beklenmektedir. Sayın Yükseköğretim Kurulu başkanının, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin, Üniversitelerarası Kurul’un ve yakın zamanda göreve başlayan sayın Yükseköğretim Kurulu genel sekreterinin, bu ve diğer çözüm bekleyen sorunları çözebilecek birikim ve iradeye sahip oldukları konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyoruz. Böyle düşündüğümüz için de bu mevzuda atılacak adımları merakla bekliyor ve takip ediyor olacağız.







