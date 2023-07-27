|
Özgün

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

14:06 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Düzce

Düzce

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.



#düzce
#akçakoca
#düzce denize girme yasağı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayı duaları: Muharrem ayında hangi zikirler, tesbihler çekilir?