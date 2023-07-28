Askerlik yeri sorgulama e Devlet ekranı
Askerlik yerleri
vatani hizmetini yerine getirecek gençler tarafından sorgulanıyor. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik yerleri
üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:
- 1. e-Devlet'e giriş yapın.
- 2. "Askerlik İşlemleri" sekmesine tıklayın.
- 3. "Bedelli Askerlik Yeri Sorgulama" ekranına gelin.
- 4. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.
- 5. "Sorgula" butonuna tıklayın.
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#e devlet
20 dakika önce