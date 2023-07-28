Askerlik yerleri

vatani hizmetini yerine getirecek gençler tarafından sorgulanıyor. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.