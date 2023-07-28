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Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 dönemi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik ücretlerini açıklamıştı. Buna göre; Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak. Bedelli askerlik yeri sorgulama işlemi, vatani görevini bedelli olarak yapacaklar tarafından merak konusu. Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik yeri sorgulama işlemini e-Devlet'in yanı sıra askerlik şubelerinden de yapabilirsiniz.

11:43 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Askerlik yeri sorgulama e Devlet ekranı

Askerlik yeri sorgulama e Devlet ekranı

Askerlik yerleri
vatani hizmetini yerine getirecek gençler tarafından sorgulanıyor. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik yerleri
üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:
  • 1. e-Devlet'e giriş yapın.
  • 2. "Askerlik İşlemleri" sekmesine tıklayın.
  • 3. "Bedelli Askerlik Yeri Sorgulama" ekranına gelin.
  • 4. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.
  • 5. "Sorgula" butonuna tıklayın.

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#Bedelli askerlik
#Bedelli askerlik yerleri
#e devlet
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