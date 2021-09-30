E-DEVLET KYK burs başvuruları başladı mı?

2021 - 2022 dönemi KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversiteyi bu yıl kazanan öğrenciler veya geçtiğimiz yıl başvuruları olumsuz sonuçlanan ve şansını bu yıl denemek isteyen öğrenciler merak içerisinde "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.