e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için tıklayınız – MEB

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. e-Okul son günlerin en yoğun günlerini yaşıyor. Yapılan sınavların sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler her gün düzenli olarak sisteme giriş yapıyorlar. Sizler de öğrenciyi kontrol altına almak ve tüm sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bkanalığı sunucularına girilmektedir.

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e-Okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

e-Okul şifre alma işlemleri neler?

e-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Okull veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz; Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

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Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

Veliler bu şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıda belirtmiş olduğumuz öğrencilerle ilgili şu bilgilere ulaşabilirler; Devamsızlık durumu, Sınav, proje ve davranış notları, Takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi, Gelişim raporları, PYBS sınav bilgileri, nakil bilgileri, Karne notları.

E-Okul Mobil Uygulaması nedir?

E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir. E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.