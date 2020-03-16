E-ticaretin en kolay hali: Shoplemo

Dijital çağda giderek yaygınlaşan sosyal ağ kullanımı, e-ticarete de yeni bir soluk getiriyor. Sosyal medya, özellikle küçük ve orta ölçekli girişimlerin internet satışlarında en çok tercih ettiği platform olarak öne çıkıyor. Ödeme alt yapısı geliştiren Paywant iştirakıyla hayata geçirilen Shoplemo, internet satışlarını sosyal medya profili aracılığıyla gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için sipariş kabulünden ödemeye kadar tüm süreçleri uçtan uca yönetiyor. Shoplemo, sunduğu API Uygulama Programlama Arayüzü servisiyle hem web sitelerinden satış yapılmasını sağlıyor hem de dileyenler için kişiye özel yazılım çözümleri veya hazır platform seçenekleri sunuyor.

Üyelik, mağaza ve listeleme ücretsiz

Halihazırda aylık 10 milyon liralık işlem hacmine sahip Paywant, ödeme sistemlerindeki deneyimini tüm ürün gamlarına sunduğu Shoplemo’yla 2020 sonuna kadar 35 milyon liralık hacme ulaşmayı hedefliyor. Shoplemo satıcılar için ücretsiz mağaza hizmeti vererek alıcılar ile güvenli bir ortamda ticaret yapılmasını sağlıyor. Üyelik işlemleri için herhangi bir ücret talep etmeyen Shoplemo, milyonlara ulaştırdığı ürünler içinse ücretsiz listeleme hizmeti veriyor. Sunduğu mağazalar için de ek ücret almayan alışveriş platformu, prestijli alt alan adlarını kullanıcılarına hediye ediyor. Shoplemo, yalnızca kurumsal satıcıları değil, bireysel satıcıları da destekliyor.

Tüm süreçler bir tık uzağınızda

Her adımı alışveriş ve ödeme güvenliği düşünülerek hazırlanan Shoplemo, kullanıcı dostu arayüzleriyle tüm e-ticaret süreçlerini hem satıcı hem de alıcı için kolaylaştırıyor. Ücretsiz üyeliğin ardından yapılan doğrulama işlemiyle kullanıcıların mağaza oluşturmasına izin veren e-ticaret çözümü, sınırsız ürün listeleme, özel mağaza linki ve özelleştirilebilir online mağaza tasarımı sağlıyor. Mağaza dahilinde sanal posu da kurulu halde kullanıma sunan Shoplemo’da satıcılar, tek tıkla ürün ekleyebiliyor veya farklı platformlardan Shoplemo’ya ürün aktarabiliyor. Geliştirdiği otomasyon sistemleri sayesinde manuel kontrolleri en aza indiren e-ticaret çözümü, ödeme linki oluşturma yoluyla da ödeme işleminin Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter ve Telegram gibi platformlar üzerinden paylaşılacak linkler ile kolayca tamamlanmasına olanak tanıyor. Ödeme ise müşteri onayının hemen ardından ilk iş gününde satıcının hesabına yatırılıyor. Komisyon oranları, satıcının aylık satış hacminize göre değişiklik gösteriyor.

Müşteri memnuniyeti ön planda

Shoplemo, ödeme alma, sipariş takibi ve kargo süreçlerinde sağladığı avantajlarla hem satıcıların hem de müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutuyor. PCI DSS standartlarındaki Shoplemo Müşteri Koruma Hizmeti ile 7/24 ödeme güvenliği sağlayan e-ticaret çözümü, alıcıların gönül rahatlığıyla işlem yapmasını sağlıyor. Bu sayede satıcıların müşterileriyle olan güven ilişkilerine de katkıda bulunan e-ticaret çözümü, ürünlerinin geniş kitlelere ulaşabilmesi için de satıcılara destek veriyor. Benzer platformların aksine, satıcıların online mağazaları için SEO çalışması yapmalarına olanak tanıyan Shoplemo, bu sayede ürünlerin arama motorlarında listelenmesini ve kullanıcılarının satışlarını artırmasını sağlıyor.

Detaylı bilgi için: www.shoplemo.com