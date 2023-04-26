Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.
EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.