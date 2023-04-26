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Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün etkili olacak gök gürültülü yağışa karşı uyardı. Meteoroloji ve AFAD kurumlarından yapılan uyarıda, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:27 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne 5 günlük hava durumu için

KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kırklareli 5 günlük hava durumu için

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen iç kesimleri, gece saatlerinde ise il geneli kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu 22
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



#Edirne
#Tekirdağ
#Kırklareli
#hava durumu
#meteoroloji
1 saat önce
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