EDU Çeviri Tercüme Büroları Arasında Kalitesiyle Fark Yaratıyor

Gezi veya iş seyahati nedeniyle vize başvurusu, yabancı bir ülkeden vatandaşlık veya çalışma izni almak için gerekli belgelerin yeminli tercümesi, ticari anlaşmaların ve finans metinlerinin noter yeminli çevirisi, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize en doğru şekilde tanıtabilmek için web sitesi tercümesi, yabancı iş ortaklarımızla yaptığımız toplantılar için sözlü tercüme ve daha fazlası.

Bu ve buna benzer birçok konuda tercümeye ihtiyacımız olduğunda genellikle diğer kriterleri göz ardı ederiz ve hızlı bir değerlendirmenin ardından dokümanlarımız için en ucuz teklifi ileten tercüme bürosu ile çalışmayı tercih ederiz. Ancak tercüme; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince veya Arapça gibi yabancı dilleri bilmenin yanı sıra ilgili metnin konusunda uzman olmayı da gerektiren profesyonel bir uğraştır. Bu nedenle, kaliteli ve güvenilir bir çeviri için hizmet aldığınız tercüme bürosunun işini iyi bilen, deneyimli tercümanlarla çalışması ve çeviri adımına ek kalite kontrol süreçlerini uygulaması önemlidir.

Türkiye’deki tercüme bürolarının genel yapısı

Türkiye’deki çeviri hizmeti veren yapıları ve tercüme ofislerini çalışan sayısı, sundukları hizmet yelpazesi ve tercüme hacmi bakımından değerlendirdiğimizde birkaç farklı grup altında toplayabiliriz ve genel hatlarıyla şu şekilde sınıflandırabiliriz:

- Kurumsal bir kimlik taşımayan ve serbest çalışan tercümanlar

- Noterlik yakınlarında bulunan ve daha çok matbu belge tercümesi yapan tercüme büroları

- Kurumsal oluşumunu henüz tamamlayamamış, nispeten sınırlı hacimlerde ve dil çiftlerinde hizmet veren tercüme büroları

- Yazılı tercümeden sözlü tercümeye kadar farklı hizmet türlerinde ve çok farklı dil çiftlerinde hizmet verebilen, uluslararası ISO kalite standartları belgesi alabilmiş tercüme ofisleri

Tahmin edebileceğiniz üzere farklı uzmanlık alanlarında ve hacimlerde çeviri ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tercüme ofisleri son gruba dâhil olanlar. Türkiye’de oldukça sınırlı sayıda olan bu nitelikteki çeviri ajanslarının başında ise EDU Çeviri tercüme bürosu geliyor.

EDU Çeviri hangi alanlarda ve dil çiftlerinde hizmet sunuyor?

EDU Çeviri, başta yazılı ve sözlü tercüme olmak üzere, yazılım yerelleştirmesi, redaksiyon, alt yazı, deşifre ve seslendirme gibi hizmetler sunan bir çeviri ofisi. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi en çok talep gören diller de dâhil olmak üzere toplamda 200’ün üzerinde dil çifti için profesyonel çeviri hizmeti sağlıyor. Türkiye ve Almanya’da ofisleri bulunan şirket, tüm dünyadan 2600’ün üzerinde müşteriyle çalışıyor. Teknik, akademik ve medikal tercüme, finans ve bankacılık tercümesi, hukuk metinleri çevirisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 2500’ün üzerinde tercümanla çalışan EDU Çeviri, %100 müşteri memnuniyetiyle kalite garantili tercüme hizmeti veriyor.

EDU Çeviri tercüme kalitesini nasıl garanti ediyor?

EDU Çeviri, ISO 9001 kalite yönetimi sertifikasına ve ISO 17100 çeviri hizmetleri yönetimi sertifikasına sahip bir tercüme ofisi. Çeviriler, teslim edilmeden önce bu standartların öngördüğü şekilde tercüme kalitesini artıracak aşamalar uygulanıyor. Tercüme işleminin ardından metin, uzman bir editör tarafından ayrıca kontrol ediliyor. Bu aşamada çeviri muhtemel hata ve eksikliklere karşı gözden geçiriliyor ve varsa terim tutarsızlıkları gideriliyor. Müşterinin talebine göre ek bir adım daha dâhil edilerek ana dilde kontrol süreci uygulanıyor ve tercüme hedef dilde daha da akıcı hale getiriliyor.

2005 yılında kurulduğu günden bu yana sektöründe öncü birçok firmanın öncelikli tercihi olan EDU Çeviri, her türlü çeviri ihtiyacınız için güvenebileceğiniz deneyimli bir çeviri ofisi.