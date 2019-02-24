16 bin kişiyle uçuşa hazır

Şu an bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul Havalimanı, ilk aşamasında 16 bin kişiye istihdam sağlayacak. Havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek. Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını açıkladı.

Kadri Samsunlu

2025'te 225 bine çıkacak

İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” raporuna göre; 2025 yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdam 225 bin kişi olarak hesaplanıyor. Raporda ayrıca ilave hane halkı geliri 4,4 milyar dolar, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı’nın sunduğu iş ve kariyer imkanları ile bunun ekonomiye etkileri hakkında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü CEO’su Kadri Samsunlu; “İstanbul Havalimanı’nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyoruz. Birinci fazımızda hayata geçirdiğimiz bu ciddi rakamlar, önümüzdeki yıllarda devreye girecek diğer fazları da düşündüğümüzde havalimanın büyük istihdam potansiyelini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

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GENÇLERLE BÜYÜYECEK

Genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını belirten Samsunlu, geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda şimdiden staj ve eğitim programları başlattıklarını belirten Samsunlu, “18’i farklı departmanlarımızda işe girdi. Gençlerle birlikte “operasyonel mükemmellik” hedefimize katkıda bulunacak hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.