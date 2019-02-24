Ekonomi 16 bin kişiyle uçuşa hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

16 bin kişiyle uçuşa hazır

İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. 29 Ekim 2018’de açılan Havalimanı’nın 2025 yılında doğrudan ve dolaylı olarak oluşturacağı istihdam ise 225 bin kişi olarak öngörülüyor.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı (Arşiv)
İstanbul Havalimanı (Arşiv)

Şu an bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul Havalimanı, ilk aşamasında 16 bin kişiye istihdam sağlayacak. Havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek. Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını açıkladı.

Kadri Samsunlu

2025'te 225 bine çıkacak

İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” raporuna göre; 2025 yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdam 225 bin kişi olarak hesaplanıyor. Raporda ayrıca ilave hane halkı geliri 4,4 milyar dolar, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı’nın sunduğu iş ve kariyer imkanları ile bunun ekonomiye etkileri hakkında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü CEO’su Kadri Samsunlu; “İstanbul Havalimanı’nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyoruz. Birinci fazımızda hayata geçirdiğimiz bu ciddi rakamlar, önümüzdeki yıllarda devreye girecek diğer fazları da düşündüğümüzde havalimanın büyük istihdam potansiyelini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

REKLAM
  • GENÇLERLE BÜYÜYECEK
  • Genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını belirten Samsunlu, geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda şimdiden staj ve eğitim programları başlattıklarını belirten Samsunlu, “18’i farklı departmanlarımızda işe girdi. Gençlerle birlikte “operasyonel mükemmellik” hedefimize katkıda bulunacak hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Her ilçeye rapor hazırlıyorlar
EKONOMİ
Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

/**/
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

Her ilçeye rapor hazırlıyorlar
TrumpABD'ye davet etti

TrumpABD'ye davet etti

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
Yeni sistemiçin tarih verildi

Yeni sistemiçin tarih verildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sisteme ilişkin mesaj.
Batı'dan çıt yok

Batı'dan çıt yok

​Erdoğan, Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin konuştu.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.

Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.
Suriye'nin çözümü Türkiye'de

Suriye'nin çözümü Türkiye'de

​Erdoğan, İdlib ve Münbiç için önemli mesajlar verdi.
Polis son anda yetişti

Polis son anda yetişti

​7'nci kattan intihara kalkışan kadını yakaladı.
Mitingi bölen telefon

Mitingi bölen telefon

Erdoğan, gelen telefon üzerine mitinge ara verdi.
Tarih netleşti

Tarih netleşti

​Çamlıca Camisi'nde ilk ezan o gece okunacak.
7 haftanın zirvesi

7 haftanın zirvesi

​Uzmanlar altında 250 lira seviyesini işaret ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.