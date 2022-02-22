Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü Ticaretin yeni rotası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü: Ticaretin yeni rotası

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta açılacak “1915 Çanakkale Köprüsü” ticaretin rotasını değiştirecek. Avrupa’ya bir yılda gidip-gelen 1,5 milyon TIR’ın 4’te 1’i yani 375 bininin bu köprüyü kullanması bekleniyor. 41 milyar dolarlık ihracat yapan Ege ve Güney Marmara’nın lojistiği de hızlanacak.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
​1915 Çanakkale Köprüsü: Ticaretin yeni rotası
1915 Çanakkale Köprüsü

Anadolu’dan Avrupa’ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul’daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara’nın yükünü 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hafifletecek. Açılmasıyla Ege ve Güney Marmara bölgelerindeki 41 milyar dolarlık ticarete köprü vazifesi görecek başyapıttan Avrupa yönlü hareket eden 1,5 milyon TIR’ın her 4’ünden 1’inin geçiş yapması bekleniyor.

EGE VE GÜNEY MARMARA’NIN AVRUPA KAPISI

  • Türk sanayisinin yoğunlaştığı Marmara ve Ege şehirlerinin de açılmasını dört gözle beklediği 1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Birliği ülkelerine açılan anahtar olacak. Toplamda 25 milyar dolardan fazla ihracatı bulunan Ege Bölgesi şehirleri ve 15 milyar dolardan fazla ihracatı bulunan Bursa için açılacak köprü Avrupa’nın anahtarı konumunda olacak.

AVRUPA İLE YILDA 1,5 MİLYON TIR GEÇİŞİ

Lojistik açıdan karayolunu kullanan TIR’ların İstanbul’dan başka alternatifi olmayan güzergahta yeni bir ulaşım rotası alternatifi oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü, karayolunun yanı sıra, denizyolu, demiryolu ve havayolu sistemleriyle de entegre hale getirilecek. Böylece Avrupa’ya yıllık giriş-çıkış yapan 1,5 milyon TIR’dan pay almaya başlayacak. Köprünün bu TIR hareketliliğinden en az 4’te 1 oranında trafik çekmesi bekleniyor.

TURİZM KENTLERİNE KOLAY ULAŞIM

  • Feribotla 70 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, köprüyle sadece 6 dakikaya düşecek.
  • Proje henüz açılmadan bölgenin yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı da ciddi anlamda arttı. Projeyle Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimini de olumlu yönde etkileyecek. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalıyor.

ÇANAKKALE OSB’DE YER BULUNAMIYOR

Köprü inşaatının başlamasıyla yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı Çanakkale’deki OSB’lerde yer kalmadı. 110’dan fazla yer tahsisinin yapıldığı Ezine ve Merkez OSB’lerde yeni yatırımcılar için alan açılamıyor. İlerleyen dönemlerde yatırımların yoğunlaşmasıyla yeni OSB’lerin kurulması planlanıyor. Öte yandan köprünün kurulduğu Lapseki mevkiindeki arazilerin ise tamamına yakını satılmış durumda. Arsa fiyatlarının tavan yaptığı bölgede turistik yatırımlar da artışa geçmiş durumda.

Üretimi besleyen yatırımlar

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2003-2020 döneminde yaptığı karayolları yatırımlarının Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına katkısı 109 milyar lirayı aştı. Yatırımlar yıllık 6 milyar 69 milyon liranın üzerindeki katkısının yanı sıra, üretime toplam 237 milyar 539 milyon lirayı aşkın katkı veriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü de yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak.

Otoyol geçiş maliyeti azalıyor

İzmir'den ihracat ürünü taşıyan bir TIR'ın Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşması 746 kilometreyle 7 saat 20 dakika sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla bu süre 150 kilometre kısalıyor. Bu da firmalara ve lojistikçilere 2 saatlik zaman kazandırıyor ve yakıtta tasarruf sağlıyor. Güzergah kısaldığı için bu TIR'ın köprü ve otoyol maliyeti de yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ LOJİSTİKTE YILDIZ OLACAK

  • Lojistik ve ticari hareketliliği Yeni Şafak’a değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüyle birlikte maliyetlerin minimuma düşeceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün bulunduğu nokta bir lojistik koridor üzerinde yer alıyor. Lojistikte zaman maliyeti çok önemli bir kavram. Bu köprüyle bu maliyetler minimuma düşecek. Bunun yanı sıra bu bölgede üretilen gerek sanayi gerekse tarım ürünleri olsun dış pazarlara çok kolay ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bulunduğu koridor Avrupa aksında önemli bir yere gelecek. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılım için çok önemli ve tercih edilen bir koridor olacak burası. Üretime, sanayiye ve turizme katkısı düşünüldüğünde bu milyarlarca lirayı bulacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına sürpriz telefon
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına sürpriz telefon
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son çalışmaları yerinde incelemek için Çanakkale'ye geldi. Yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüyen Bakan Karaismailoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak, çalışanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, 'Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa, inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
OYNAT 00:59
1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta hizmete açılacak.


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