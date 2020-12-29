Ekonomi 2021 MTV zammı ne kadar oldu? İşte yeni yıl MTV fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 MTV zammı ne kadar oldu? İşte yeni yıl MTV fiyatları

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yıl ile birlikte çeşitli vergi ve harç tutarların yüzde 9,11 artacağını ifade etti. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Vergi ve harçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 yılı MTV ücretleri belli oldu. Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

2021 Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu
EKONOMİ
2021 Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

2021 MTV ücretleri ne kadar olacak?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

2021 MTV oranları ve hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
EKONOMİ
2021 MTV oranları ve hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir?

2021 MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, 2021 Ocak ayında, ikinci taksit ise 2021 Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri başladı: Son günü kaçırmayın
EKONOMİ
MTV ödemeleri başladı: Son günü kaçırmayın
  • MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

MTV ilk taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

İlk taksiti Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

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