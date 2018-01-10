3. havalimanı çok havalı

Dünyanın buluşma noktası olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı çekilen bu fotoğraf ile gün yüzüne çıkmaya başladı.
Alışverişte de iddialı
29 Ekim 2018’de açılması planlanan havalimanında, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 Check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleri bulunacak.
Duty-free alanları, İstanbul boğazından esinlenerek tasarlandı. Mağaza karmasında Türkiye pazarına ilk defa girecek uluslararası markaların yanı sıra birçok yerli marka da yer alıyor. Alışverişlerde seyyar uygulamadan ön sipariş sistemi ile ürünlere beklemeden ulaşılabilecek. Yolcu danışma robotları, yolcuları azami konfora, asgari bekleme süresinde ulaştıracak. Havalimanından 350’den fazla noktaya uçulacak.