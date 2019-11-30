3 şehrin rayına 150 milyon avro

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, İslam Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığını söyledi. Antalya, Kayseri ve Gaziantep'teki raylı sistem projeleri için 66 tren alımı, İslam Kalkınma Bankası desteğiyle gerçekleşecek.

KAYSERİ'YE 16 TREN ALINACAK

Kayseri Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 30 milyon avro kredi ile Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 63 milyon avro kredi anlaşmalarını belediye başkanlarıyla imzaladıklarını ifade eden Büyük, şöyle konuştu: "Antalya'da 15 istasyondan oluşan 18,1 kilometrelik 2'nci Aşama Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Projesi için 18 araç alımı, 29,5 milyon avro tutarındaki İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile sağlandı." Büyük, İslam Kalkınma Bankasından, Kayseri'de 1'inci ve 3'üncü etapları yapılacak projenin 5,5 kilometrelik hat ve 8 istasyondan oluşan 2'nci etabının yapımına ilave olarak alınacak 16 tren için 30 milyon avroluk finansmanın temin edileceğini söyledi.

GAZİRAY'A 63 MİLYON AVROLUK DESTEK

İLBANK Genel Müdürü, Gaziantep'te ise 16 istasyondan oluşan 25 kilometrelik Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 32 araç alımı için toplam 63 milyon avroluk finansmanı da yine İller Bankası aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası kaynaklarından kullandırmayı hedeflediklerini belirtti. Büyük, İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye'deki farklı projeler için gerçekleştirilen imza törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katıldığını kaydetti.