3 sektörden 4 talep

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanan hazır giyim ve ayakkabı üreticileri ile markalar, çözüm önerilerini tartışmak için dün İstanbul'da bir araya geldi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya’nın katıldığı toplantıda, ham madde ve yarı mamul ithalatında uygulanan ek vergi oranlarının acilen düşürülmesi istendi. 3 sektörün buluşmasında ortak beklenti ve talepler şöyle sıralandı:

KAYIT DIŞI İLE KARARLI MÜCADELE YÜRÜTELİM

Girdi maliyetleri nedeniyle özellikle emek yoğun sektörlerin rekabetçiliği zarar gördü. İbreyi tersine çevirebilmemiz için ham madde ve yarı mamul ithalatında uygulanan ek vergi oranları acilen düşürülmeli.

Kayıtlı çalışan üreticiye, markalara ve Türkiye’nin yurt dışındaki imajına da zarar veren sahte ve kayıt dışı üretimle mücadele daha kararlı bir şekilde yürütülmeli.

Zor koşullara rağmen yatırımı planlayan, teknolojisini yenilemek isteyen firmalar için uzun vadeli ve düşük faizli finansman imkânları geliştirilmeli.

Fahiş kira artışları er geç ürün fiyatına yansıdığı için enflasyonla mücadeleye zarar vermenin yanında ticari hayatı da sekteye uğratıyor. Dolayısıyla tüm ticari ve sanayi gayrimenkullerde kira artışı ile ilgili düzenleme gözden geçirilmeli.

Satışlarımız fren yaptı

BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuzda markaların yüzde 66’sının satışlarının hazirana göre gerilediğini belirterek, "İşçiliğin yanı sıra kira ve ortak alan giderleriyle ham madde en önemli maliyet kalemlerini oluşturuyor. 10 uzama yılı sona eren kontratlarda 4-5 kat kira artış talepleri görüyoruz. Son bir yılda kiralar dolar bazında yüzde 32,11 artı. Mağazalar için rayiç bedel üzerinden uyarlama davası açılmaması gerekir" dedi.

Rekabetçiliği kaybediyoruz

TASD Başkanı Berke İçten, ihracattaki düşüşe karşılık ithalatın patlamasının temelinde sektörün rekabetçiliğini kaybetmesinin yattığını ifade etti. Girdi maliyetleri ile kur arasındaki makas giderek açıldığı için fiyat tutturamadıklarını anlatan İçten, "Asya’daki rakiplerimize göre pahalı kalıyoruz. Bir çift spor ayakkabı için kullanılacak malzemeyi hesapladığımızda Çin ile Türkiye arasında 3,9 dolarlık fiyat farkı oluşuyor" diye konuştu.

YENİ STRATEJİ UYGULANMALI

TGSD Başkanı Ramazan Kaya ise şunları kaydetti: "Türk hazır giyim sektörü, küresel piyasalardaki zorluklar ve ülkenin ekonomik koşulları nedeniyle üretimden ihracata kayıplar veriyor. Ancak sahip olduğumuz tecrübe ve güçlü altyapı sayesinde bu zorlu dönemi geride bırakma konusunda kararlıyız. Yeniden toparlanıp yükselişe geçmek için stratejik adımlar atmalıyız. Özellikle daha yüksek katma değerli üretime yönelmemiz büyük önem taşıyor."







