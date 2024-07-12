41 ülkeye un ihraç ediyor

Türkiye’nin en büyük un ihracatçıları arasında bulunan şirket, kapasitesinin yüzde 65-70’lik kısmını ihracat pazarlarında değerlendirip, 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yılın ilk yarısında ihracatta yüzde 11, iç pazarda yüzde 44 büyüyen Doruk Un, perakende pazarında da yıl sonuna kadar en az yüzde 20 büyüme hedefliyor.

8,5 MİLYON TL AR-GE’YE HARCANDI

Şirket, bu yıl 8,5 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımıyla sağlıklı un markası PanPan'ı piyasaya sürdü. Yerli ata tohumlarından üretilen bol lifli ve besleyici unlarla pazara giren Doruk Un, yakın zamanda glütensiz un da üreterek, katma değeri yüksek ürün ihracatına odaklanacak. PanPan, 5 yıl içinde 50 bin ton üretimle en büyük 3 paketli un markası olmayı hedefliyor.

5 YILDA 50 MİLYON $ YATIRIM

Doruk Un, 5 yılda 50 milyon dolarlık yatırımla entegre yapısını büyütmeyi planlıyor. Fabrika silo kapasitesini artıracak yatırımların yanı sıra depolama ve lojistik alanlarda da yatırımlar yapacak. Marmara Bölgesi'nin buğday veriminin Türkiye ortalamasından yüzde 40 daha fazla olduğunu belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, bu yıl yüzde 10-15 verim artışı beklediklerini söyledi.

SERTİFİKALI TOHUM İLE VERİMLİ TARIM

Doruk Un, sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmalarıyla tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. Doruk Tohumculuk çatısı altında geliştirilen tohumlar, Türkiye ortalamasına göre 3 kat fazla verim ve yüzde 25 daha fazla protein içeriyor. Şirket, 2024 Ekim döneminde 5 çeşit sertifikalı tohumu üreticilerle buluşturmayı planlıyor. Türkiye, 2024 yılında buğdayda yüzde 10-15 verim artışıyla iyi bir hasat dönemi bekliyor.







