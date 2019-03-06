50 bin konut müjdesi

Beyoğlu’nda TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yarından itibaren toplanmaya başlanacağını ve taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını açıkladı.

YATAY MİMARİ VURGUSU

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır.” dedi. Erdoğan, konutlarla ilgili şu bilgileri verdi: Öyle 10, 15, 20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemedin zemin artı 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle riskli alanların ve binaların 3 ay içerisinde tespit edilmesini istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

1,5 MİLYON EV DÖNÜŞECEK

"3 ay içinde tespit edip bunları bize bildireceksiniz ve acil, öncelikli alanlardan başlamak suretiyle tüm şehirdeki kentsel dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparken hedefimiz yılda 300 bin konut dönüşümü yapmak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 20 yılda ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam konutlarda oturması. Bununla ilgili 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini biz Bakanlık olarak TOKİ eliyle yürüteceğiz."

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