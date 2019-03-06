Ekonomi 50 bin konut müjdesi
EMLAK

50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’nin 2019 yılında tüm Türkiye’de 50 bin yeni sosyal konut yapacağını açıkladı. Erdoğan, “Yarın (bugün), Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak

Beyoğlu’nda TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yarından itibaren toplanmaya başlanacağını ve taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını açıkladı.

YATAY MİMARİ VURGUSU

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır.” dedi. Erdoğan, konutlarla ilgili şu bilgileri verdi: Öyle 10, 15, 20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemedin zemin artı 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle riskli alanların ve binaların 3 ay içerisinde tespit edilmesini istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

1,5 MİLYON EV DÖNÜŞECEK

"3 ay içinde tespit edip bunları bize bildireceksiniz ve acil, öncelikli alanlardan başlamak suretiyle tüm şehirdeki kentsel dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparken hedefimiz yılda 300 bin konut dönüşümü yapmak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 20 yılda ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam konutlarda oturması. Bununla ilgili 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini biz Bakanlık olarak TOKİ eliyle yürüteceğiz."

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  • Kira bizden yeter ki evler boşalsın
  • Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve işyerinin yıkımının yapıldığını anlattı. Sancaktepe’de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, “Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım” dedi. AK Parti’nin Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü’nün ilçede bir yıl belediye başkan yardımcılığı yaptığını belirten Erdoğan, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz” diye konuştu.
  • Elli yıllık tapu sorununu çözdük
  • Eyüpsultan’daki tapu sorununa dikkati çeken Erdoğan, “Tapu meselesi ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP’liler suistimal ederler bunu da bilmenizi isterim. İlçe genelinde 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğal gaz gidiyordu. Şu anda İstanbul’da 6,5 milyon evde doğal gaz var” dedi.
  • 20 yıl vade
  • Dar gelirlere yönelik grupta taksitler 388 liradan başlayacak ödeme süresi 20 yıl olacak. Vatabdaş kira bile ödemeyecek. Orta gelirde taksitler 759 liradan başlayacak ve vade 15 yıl olacak. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz” şeklinde konuştu.
  • 25 bin konut ihale edilecek
  • Erdoğan’ın 2002’de ülke çapında sosyal devlet yaklaşımı ile TOKİ’nin yeniden yapılandırılmasını bizzat sağladığını dile getiren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “59 il, 134 ilçede yürütülen toplam 163 kentsel dönüşüm projesine, 2019’da 66 proje ilave edilecek olup yaklaşık 25 bin konutun daha ihalesi planlanmıştır” dedi.
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