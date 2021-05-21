500 bin çift 1 Haziran'ı bekliyor

17 günlük tam kapanma ile günlük vaka sayıları 10 bin bandının altına gerilerken, kademeli normalleşme sürecinde gözler 1 Haziran'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayılarının daha da aşağılara çekilmesiyle birlikte söz konusu tarih sonrası için kademeli normalleşme sürecinde ikinci etaba geçileceğini vurgulamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1 Haziran'ı bekleyen sektörlerden biri de düğün salonu işletmecileri.

Sektörde faaliyet gösteren 10 binden fazla salon işletmesi aylardır kapalı olan kapılarını açacakları günü iple çekerken, 500 bine yakın çift ise evlenmek için tarih bekliyor.

1 HAZİRAN SONRASI İÇİN HAZIRIZ

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, koronavirüs salgınından kaynaklı alınan tedbir çerçevesinde binlerce işletmenin aylardır kapalı olduğunu ve bundan da dolayı da sektörün zor durumda olduğunu vurgulayarak, 1 Haziran sonrası için müjdeli haber beklediklerini ve sektör olarak açılış için tüm hazırlıklarını yaptıklarını kaydediyor.

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez

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GELİP BİZİ DENETLESİNLER!

Geçtiğimiz yaz temmuz ve ağustos ayında çıkan genelge doğrultusunda işletmelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığının da altını çizen Sönmez, ''Yüzde 50 kapasite ile mekanların tekrardan açılmasını istiyoruz. Maske, mesafe, hijyen kuralları bizim için de geçerli ve biz bunu isteyip bir adım daha öteye taşıyoruz. Tüm düğün salonlarının denetlenmesini de istiyoruz. Bu şekilde ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı sektör olarak değil kurallara uymayanların cezalandırılmasını talep ediyoruz.'' dedi.

MİNİMUM ÜÇ SAAT SINIRI OLSUN

Törenlerin minimum değerlerde üç saat ile de sınırlandırılması gerektiğini aktaran Sönmez, bunun nedenini ise şu şekilde açıklıyor: ''Çünkü törenlerde insanların hazırlanması, gelinle damadın salona girişi, takı merasimi vs. bu süreçler çok uzun sürüyor. O yüzden üç saatin altındaki zaman sınırlaması ile yapılacak törenler sönük geçiyor.''

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Salonlarda maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun hazırlıklar yapıldı.

İNSANLAR ARTIK BİLİNÇLENDİ

İnsanların artık ciddi anlamda bilinçlendiğini de sözlerine ekleyen Sönmez, ailelerin salonlara gelip takı merasimlerine katıldığını ve vazifelerini gerçekleştirdikten sonra salonları terk ettiğini kaydederek, ''Geriye bize çekirdek aile kalıyor. Nihayetinde bunlar da gelin ve damadın aileleri oluyor. Düğün sonunda aynı evlere gidiyorlar.'' diye konuştu.

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CİDDİ TALEP VAR

Kendilerine ciddi anlamda talep geldiğini ancak tarih belli olmadığı için çiftlere her hangi bir tarih veremediklerini ve rezervasyon yapamadıklarını da vurgulayan Dönmez, burada mağdurların sadece işletme sahipleri olmadığını ailelerin de bu yaz düğün olacak mı, olacaksa nasıl olacak, kaç kişiyle olacak? gibi çok sayıda sorunun cevabını merak ettiğini dile getiriyor.

Salonlarda maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun hazırlıklar yapıldı.

500 BİN ÇİFT TARİH BEKLİYOR

1 Haziran sonrası için kapılarını açmaları halinde pandemiden dolayı düğünlerini erteleyen çiftlerin hızla salon kiralama için tarih yarışına da gireceğini belirten Dönmez, en kötü ihtimalle düğün yapacak 400-500 bin çiftin açılış için tarih beklediğini vurguluyor.

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Dönmez, pandemiden dolayı salon ücretlerinde ise bu yıl herhangi bir artışın olmadığını da kaydediyor.

Takı merasimleri yerine ortaya konulan kutuya takı ve paralar atılıyor.

43 SEKTÖR VE DÖRT MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR

Ekonomik olarak da kuyumculardan tekstilcilere, beyaz eşyacılardan mobilyacılara, inşaat sektörüne kadar 43 farklı sektörle birlikte harekete ettiklerini ve bu sektörlerin yapılacak düğünlerden ciddi anlamda getiri sağladığını da ifade eden Dönmez, Türkiye genelinde 10 binin üzerinde salon işletmesi olduğunu doğrudan bir milyon, dolaylı olarak ise dört milyon kişinin etkilendiğini belirtiyor.

Dönmez, sektörün ekonomik olarak büyüklüğünün ise 8 milyar dolar civarında olduğunu ifade ediyor.

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