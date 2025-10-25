500 milyon avroluk yeşil enerji koridoru

Türkiye, enerji dönüşümünde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkan Yardımcısı Murat Aşçı, İzmir Aliağa’dan Kocaeli’ye uzanacak 500 kilometre uzunluğunda yeşil hidrojen boru hattı projesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulduğunu bildirdi. Yaklaşık 500 milyon avro yatırım değerine sahip proje, 5 gigavatlık üretim kapasitesi ve yıllık 600 kiloton hidrojen taşımacılığı hedefiyle Türkiye’nin enerji altyapısında yeni bir dönemi başlatacak.

Aşçı, Türkiye’nin enerji, gıda, ekonomik ve jeopolitik güvenliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Hidrojen, net-sıfır hedeflerine ulaşmak için yeri doldurulamaz bir unsur. Enerji sisteminin entegrasyonunda hem enerji vektörü hem kimyasal ham madde olarak kritik rol oynayacak” dedi. Projede kullanılacak hattın 70-100 bar basınçta çalışacağı bilgisini paylaşan Aşçı, Türkiye’nin bu yatırımla Avrupa’daki yeşil hidrojen koridorlarına entegre olabileceğini ifade etti. Aşçı, “Yeşil hidrojen sadece enerji değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bağımsızlığın da anahtarı olacak” diye konuştu.