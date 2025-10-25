Yeni Şafak
500 milyon avroluk yeşil enerji koridoru

500 milyon avroluk yeşil enerji koridoru

25/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Türkiye’nin ilk büyük yeşil hidrojen hattı için düğmeye basıldı. H2DER Başkan Yardımcısı Murat Aşçı, Aliağa’dan Kocaeli’ye uzanacak 500 kilometrelik hattın 500 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilmesini önerdi. Proje, yılda 600 kiloton hidrojen taşımayı ve 5 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye, enerji dönüşümünde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkan Yardımcısı Murat Aşçı, İzmir Aliağa’dan Kocaeli’ye uzanacak 500 kilometre uzunluğunda yeşil hidrojen boru hattı projesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulduğunu bildirdi. Yaklaşık 500 milyon avro yatırım değerine sahip proje, 5 gigavatlık üretim kapasitesi ve yıllık 600 kiloton hidrojen taşımacılığı hedefiyle Türkiye’nin enerji altyapısında yeni bir dönemi başlatacak.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İÇİN STRATEJİK

Aşçı, Türkiye’nin enerji, gıda, ekonomik ve jeopolitik güvenliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Hidrojen, net-sıfır hedeflerine ulaşmak için yeri doldurulamaz bir unsur. Enerji sisteminin entegrasyonunda hem enerji vektörü hem kimyasal ham madde olarak kritik rol oynayacak” dedi. Projede kullanılacak hattın 70-100 bar basınçta çalışacağı bilgisini paylaşan Aşçı, Türkiye’nin bu yatırımla Avrupa’daki yeşil hidrojen koridorlarına entegre olabileceğini ifade etti. Aşçı, “Yeşil hidrojen sadece enerji değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bağımsızlığın da anahtarı olacak” diye konuştu.

YASAL ZEMİNİN OLUŞTURULMASI LAZIM

Hidrojen sektörünün önünü açacak yasal düzenlemelerin önemine dikkat çeken H2DER Başkan Yardımcısı Aşçı, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’na hidrojenin eklenmesi gerektiğini vurguladı. Aşçı, hidrojenli kara, hava ve deniz taşıtlarına yönelik güvenlik, test ve standart mevzuatının oluşturulması gerektiğini belirterek, “Yerli ekipman üretiminin teşviki, gümrük vergilerinin sadeleştirilmesi ve teknoloji transferine imkân tanınması sektörü hızla büyütecektir” ifadelerini kullandı.



