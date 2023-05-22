55 milyar dolar hacimli oto iştah kabartıyor

Yılda 30 bin araç alım satımı yapan Vavacars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el piyasasını ve toplam pazarı Yeni Şafak’a değerlendirdi. Türkiye’nin yıllık 7 milyon adetlik otomotiv ticareti yaptığına işaret eden Gözelekli, bunun iştahı kabarttığını ve kurumsal yatırımların artmasına sebep olduğunu vurguladı.

15 BİN GALERİ BİZDEN OTOMOBİL ALIYOR

Türkiye’nin oto ticaretinin 55 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve potansiyelinin daha üst seviyelere işaret ettiğini ifade eden Serdıl Gözelekli, “Bizim galerici üye sayımız 15 binlere ulaştı. İkinci el pazarda hala galerilerin pazar payı yüksek. Bireyselden bireysele satışlar hala yüksek. Kurumsal olarak bizim gibi iş yapanların pazar payı hala yüzde 5’e ulaşmamış vaziyette. Bu açıdan baktığımızda gidilecek çok yolumuz var” diye konuştu.

SATIN ALDIĞIMIZ ARACA DÜŞÜK FİYAT VERMİYORUZ

İkinci el otomobil sektörüne de değinen Vavacars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kurumsal firmaların düşük fiyat verme ve pahalıya satma gibi yanlış bir algı olduğunu söyledi. Gözelekli, “İkinci el araç piyasasında galeri ortamında karlılık oranı yüzde 25-30 civarında. Bizde ise tek haneli karlılık olduğunu söyleyebilirim. Biz yüksek kar marjıyla çalışmıyoruz. Aldığımız araçlara değer katıp satıyoruz. Bizim showroom, ofis veya çalışan maliyetimiz yok. Biz de bu durumu satış fiyatlarımıza indirim olarak yansıtıyoruz. Eğer gerçekten biz piyasaya göre çok çok aşağı fiyatla araç alsak hacimlerimizde gözle görülür bir düşüş olur. Araç almadan araç satamayız. Ama rakamlarımız bu argümanı çürütüyor. Vavacars’ın sitesine ayda 2 milyon müşteri geliyor. Ya araçlarını değerliyorlar ya araçlara bakıyorlar. Etkileşimimiz çok fazla” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ MODELİ DÜNYAYA TAŞIYABİLİRİZ

Türkiye’de doğup büyüyen bir marka olduklarını hatırlatan Serdıl Gözelekli gelecek hedeflerine dair şunları söyledi: “Vavacars her zaman Türkiye’den doğan bir model olarak dünyaya yayılacak. Yani buradan öğrendiğimiz bilgi ve birikimi diğer ülkelere açıldığımız zaman model olarak taşıyacağız. Gerek personel gerekse de beceri anlamında. Bizim yurt dışına açılmak gibi bir planımız yok şu an için. Ama olursa ve yatırımcılarımız buna karar verirse doymuş pazarlardan ziyade Afrika gibi Asya gibi kıtalardaki ülkelere Türkiye modelli Vavacars’ı götürebiliriz. Bu pazarlarda hem şeffaflık zayıf hem de kurumsallığa ihtiyaç var. Avrupa radarımızda yok.”

Serdıl Gözelekli

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