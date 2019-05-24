6,15'i gören dolarda son durum

Dolar kuru bir süredir ABD ile ilişkilerin gerilebileceği kaygısıyla yükselirken TL üzerindeki baskı artıyor. Dolar/TL dün 6.15 üzerini test ettikten sonra günü 6.10 altında kapattı.
Dolar/TL cephesinden yaşanan ani rahatlamada analistler kapatılan uzun pozisyonlara dikkat çekiyor.
İşlemciler, kamu bankalarının daha düşük hacimde olsa da döviz satışına devam ettiğini fakat yurtiçi yerleşiklerin dolar almaya devam ettiğini belirtiyor.
Bankacılar yurt dışı piyasalardaki negatif seyir nedeniyle TL'deki kayıpların makul olduğunu dile getiriyor. Borsa dün 85 bin puanın altında kapandı.
YENİ GÜN BAŞLANGIÇ RAKAMLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1280 liradan, avro 6,8520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1260 liradan alınan dolar, 6,1280 liradan satılıyor. 6,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8520 lira olarak belirlendi.
- Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8490 lira olmuştu.