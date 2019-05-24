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Ekonomi Binlerce çiftçinin beklediği haber Ödemeler bugün başlıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiğ süt destek ödemelerine bugün başlıyor

Binlerce çiftçinin beklediği haber: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt destek ödemelerine bugün başlıyor. Saat 18.00’den sonra 254 bin çiftçinin hesabına tek seferde yatırılacak destek ödemelerinin toplam tutarının 367 milyon TL olacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemeleri bugün başlıyor.
Şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemeleri bugün başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

254 BİN KİŞİNİN HESABINA YATIRILACAK

Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin bugün saat 18.00’den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.

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