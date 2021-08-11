Ekonomi 6,5 milyon memur ve emekli için büyük gün yarın Yüzde 21 artış ve 600 TL seyyanen zam isteniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6,5 milyon memur ve emekli için büyük gün yarın: Yüzde 21 artış ve 600 TL seyyanen zam isteniyor

Hükümet yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için yapılması planlanan zam için teklifini yarın açıklayacak. Yetkili sendikalar 91 maddelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sundu. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talep ediliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
6,5 milyon memur ve emekli için büyük gün yarın: Yüzde 21 zam ve 600 TL seyyanen zam isteniyor
Hükümet memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıkları için zam teklifini yarın açıklayacak.

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin ağustos ayının ilk haftası gerçekleşen toplantının ardından milyonlarca memurun merakla beklediği zam teklifinde tarih de belli oldu.

Hükümet yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için zam teklifinin yarın açıklayacak.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çalışanların enflasyonun altında ezdirilmeyeceğini, enflasyonun üzerinde bir noktada meselenin ele alınacağının mesajını verdi.

YÜZDE 21 ARTIŞ VE 600 LİRA SEYYANEN ZAM İSTENİYOR

Öte yandan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediliyor.

İki konfederasyon enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyor.

91 MADDELİK TALEP LİSTESİ BAKANLIĞA SUNULDU

Yetkili sendikalar 91 maddelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sundu. Konfederasyonlar ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını, kıdem aylığında sınırlamanın kaldırılmasını, gösterge rakamının artırılmasını, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesini istiyor.

İşte bakanlığa sunulan teklifte yer alan diğer talepler;

'TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLSİN'

''Bayramda ayrım yapılmadan, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi, vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli."

AĞUSTOS SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

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